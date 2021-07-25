Любовь в дикой природе: самые необычные брачные ритуалы у животных

Как поразить сердце прекрасной дамы, завоевать её расположение? Большинство способов обратить на себя внимание красавиц уже давно изобретены животными.

Показать силу

Самки многих животных отдают предпочтение самым сильным и ловким самцам, ведь эти качества будут унаследованы потомством. Поэтому брачные турниры в дикой природе — явление распространенное. Например, лоси, благородные олени, косули и другие представители семейства оленьих по осени стараются выявить самого сильного самца. Ко времени гона у самцов отрастают рога — грозное турнирное оружие. Рыцари оглашают лес призывным рёвом, вызывают соперников на бой. Встретившись, соперники оценивают друг друга. Зачастую более слабый или молодой боец быстро покидает ристалище, не успев даже подраться. Но ежели встречаются два сильных, матёрых рогача — боя не избежать. Победителю достается целый гарем. Подобным образом происходят турниры также у горных баранов и целого ряда других животных. Часто победителю приходится ещё и удерживать самок, тем самым в очередной раз показывая им свои скоростные и силовые качества. Примечательно, что у некоторых зверей принят другой ритуал: чтобы добиться благосклонности самки, её надо догнать. К примеру, зайцы вынуждены подолгу бегать за избранницами, да к тому же ещё и терпеть от них увесистые тумаки. Так дамы проверяют: достаточно ли быстр и вынослив претендент. Зачем встречаться с тем, от кого будет слабое, неспособное удрать от хищников потомство?

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Построить дом

Пожалуй, один из самых странных ритуалов ухаживания в мире животных практикуют птицы-шалашники. Представители этого семейства живут в Австралии и Новой Гвинее. Свое название они получили за необыкновенные строительные навыки, которые самцы используют ради привлечения самок.

Чтобы произвести впечатление на даму сердца, кавалер-шалашник приступает к сооружению настоящего шалаша. В качестве строительного материала он выбирает ветки, листья, цветные камешки, перья, ягоды, цветы. Если неподалёку с гнездовым участком находится человеческое жилье, то самец приносит оттуда пуговицы, бусы, монеты и прочие яркие и блестящие вещички.

В результате его стараний получается просторный и богато украшенный дом. Некоторые такие строения достигают в высоту пары метров и поражают аккуратностью. Европейские путешественники, впервые увидев архитектурные творения шалашников, были уверены, что это временные постройки аборигенов, поставленные для развлечения детей. Для каждого вида шалашников характерны свои строительные приемы. Например, пятнистый шалашник любит украшать дом костями животных. Атласный шалашник предпочитает в качестве украшений и строительных блоков использовать камешки, цветы, пробки голубого цвета. Не чуждо ему и художественное начало. Подбирая голубые ягоды, он выдавливает из них сок и получает краски, которые наносит на стены шалаша при помощи травяных стеблей, зажатых в клюве.

Завершив строительные и отделочные работы, пернатый мастер принимается зазывать подруг: танцует, поёт, подражает голосам зверей и птиц. Самки весьма придирчивы в выборе кавалера. Если их устраивает спектакль и дворец ухажера, они отвечают ему взаимностью. Каждый самец стремится привлечь как можно больше красавиц в своё жилище. Верность и моногамия не для него.

Чудеса строительного мастерства во имя любви демонстрируют не только птицы, но и рыбы. Известно, что самец корюшки строит дом-гнездо и заманивает туда самку.

Угощение

Брачный ритуал пауков выглядит довольно странно и даже страшно. Самки у них, как правило, гораздо крупнее и сильнее самцов. А ещё они вечно голодны. Самцы ползут к своим возлюбленным по паутине и после счастливых мгновений любви, оказываются в смертельных объятиях подруг. Да, самки, как, например, знаменитая чёрная вдова, пожирают своих кавалеров. Последние, чтобы продолжить род, зачастую жертвуют собой.

Но не все согласны расставаться с жизнью ради того, чтобы размножиться. Самцы некоторых видов пауков ублажают своих дам подарками, упакованными в паутину. Пока паучиха распаковывает подношение, ловкий паучок успевает исполнить супружеский долг и побыстрее ретироваться. Пауки-крабы поступают ещё хитрее: опутывают партнёршу паутиной. Правда, иногда случается, что хитрецы, несмотря на все старания, всё равно становятся жертвами своих вторых половинок.

Исполнить «серенаду» или танец

Чудный голос и умение танцевать иногда производит на самок не меньшее впечатление, чем гора мышц, ветвистые рога или наличие уютного гнездышка, — это хорошо известно многим пернатым. По весне сады и парки наполняются птичьими песнями. Конечно, каждый поёт в меру своих способностей. Все восхищаются изящными, сложными песнями соловьев, зябликов, зарянок. Так они привлекают самок, обозначают свою территорию. Тем же самым занимаются самцы кукушек, дятлов. Глухари поют свои песни на лесных опушках, среди непролазной тайги. К песне добавляются танец, демонстрация оперения, и иногда потасовки. По краям импровизированной сцены сидят самки. Созерцаемое ими действо называется током. Побывать на глухарином току — большое удовольствие для настоящего любителя природы.

Оригинальными танцами сопровождают брачные песни райские птицы. Они распушают перья, приседают, выполняют причудливые па. Павлины тоже стараются танцевать, показывая потенциальным партнёршам свой роскошный хвост. Однако голос у павлина не самый приятный. Но самкам нравится. Вокальными данными могут похвастаться и насекомые. Так, сверчки покоряют своих самок именно песней. Даже некоторые рыбы во имя любви способны запеть! К немногочисленным подводным певцам относятся отдельные виды ганоидных рыб, самцы которых привлекают самок, издавая хрюкающие звуки. Для человека подобные песни вряд ли покажутся привлекательными, но рыб это совсем не волнует.