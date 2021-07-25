Распределение начинает волновать студентов-бюджетников задолго до выпуска из вуза. Ведь отработка займёт продолжительный срок, и так хочется, чтобы всё сложилось как можно лучше. Но в реальности случается, что выпускникам отказывают в трудоустройстве после распределения или у них возникает необходимость сменить работу. Разберёмся на пальцах как перераспределиться на другое место работы после выпуска.

Что представляет из себя перераспределение

Вся подробная информация, которая касается перераспределения, есть в законе. Но если ты заглянешь в Кодекс об образовании Республики Беларусь, то увидишь, что слово «перераспределение» там особо не фигурирует. Но по факту перераспределение — это повторное распределение, когда выпускник уже был распределён, однако по установленным законодательством обстоятельствам не может там работать.

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Перераспределение не стоит путать с понятием «перенаправление на работу (последующее направление на работу)», которое прописано в Кодексе. Оно относится только к тем выпускникам, которые направлены на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счёт средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста.

Кто и когда осуществляет перераспределение

Выпускников распределяет и перераспределяет вуз или колледж, который они окончили. Повторно распределиться можно только в течение срока обязательной работы по распределению, а также при возникновении до срока прибытия, установленного в свидетельстве о направлении на работу, обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в особом порядке.

Возможные причины перераспределения

Итак, выпускник имеет право на перераспределение в случае:

Отказа нанимателя. Когда выпускника, направленного на работу в соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодействии, о подготовке специалиста не принимают на работу.

Невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией по окончании военной службы по призыву в ВС, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь при желании выпускника работать по распределению.

Перевода молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому по согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией.

Отчисления из учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) лица, принятого для получения образования более высокого уровня, который не отработал срок обязательной работы по распределению после получения профессионально-технического, среднего специального или высшего образования.

Расторжения с выпускником трудового договора в случаях, предусмотренных законодательством, когда он освобождается от возмещения в республиканский и (или) местный бюджет средств, затраченных государством на его подготовку.

Возникновения у молодого специалиста обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в особом порядке.

Иные случаи, определяемые Совмином.

Сроки перераспределения

Перераспределение выпускников происходит в течение сроков обязательной работы по распределению. Срок распределения каждого выпускника зависит от того, какое образование он получил.

Следует учесть, что перераспределение возможно в течение двух лет после распределения, если вы получили среднее специальное образование (за некоторым исключением), высшее образование I ступени (кроме случаев, установленных законодательством) или высшее образование II ступени (при соблюдении определённых условий и установленных ограничений).

Один год будет отводиться на перераспределение выпускников, которые получили профессионально-техническое образование (кроме установленных законодательством исключений), среднее специальное образование при определённых условиях и с соблюдением установленных исключений) или высшее образование II ступени (за некоторым исключением).

В срок обязательной работы по перераспределению по желанию выпускника засчитываются такие периоды, как например, время военной службы по призыву, службы в резерве в ВС, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и др.

Порядок перераспределения. Нужна ли новая комиссия?

Порядок перераспределения выпускников ничем не отличается от порядка распределения. Занимается этим комиссия, которая начинает свою работу после утверждения её состава и сохраняет полномочия до утверждения нового состава комиссии. То есть создавать новую комиссию для перераспределения выпускников не нужно.

Документы для перераспределения

Чтобы получить возможность перераспределения, выпускник должен в установленные сроки подать документы в своё учреждение образования. Это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также пакет документов, который подтвердит его право на перераспределение. Какие именно потребуются документы, будет зависеть причины перераспределения.

Допустим, при отказе нанимателя в приёме на работу, необходимо предоставить документ, подтверждающий этот факт. Наниматель оформляет всё в письменном виде, описывая также причину своего отказа. А если, к примеру, выпускника в порядке перевода письменно пригласил на работу по специальности другой наниматель, предоставляются письма о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение и приём на работу.

Также в частных случаях могут потребоваться и другие документы. Например, медицинская справка о состоянии здоровья, если есть противопоказания к работе по полученной специальности. В случае беременности также понадобится медсправка, к ней попросят и другие документы — справку о месте жительства и составе семьи. Родители детей в возрасте до 3-х лет предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка и справку о месте жительства и составе семьи. Копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа или жены предоставляют выпускники, которые состоят в браке и постоянно проживают и работают на территории Республики Беларусь.

Также в том случае, если комиссия не может предоставить выпускнику место работы по специальности, он вправе получить справку о самостоятельном трудоустройстве. Однако такое право имеется только при наличии оснований для освобождения от возмещения средств в республиканский или местные бюджеты, затраченных государством на его подготовку.

Перераспределение потребует бумажной волокиты, но в итоге вопрос будет решён, а это самое главное! Все оставшиеся вопросы вы можете уточнить в вузе, поэтому проблем не должно возникнуть. Успешного перераспределения!