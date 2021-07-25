За время многолетней практики психологи выделили кое-какие уловки, которые помогают обмануть сознание большинства людей. Такие «баги» нашего мозга зачастую известны уличным шулерам и мошенникам, а некоторые из нас используют их бессознательно, потому что рождены манипуляторами.

1. Реверсивная психология

Понять эту уловку поможет свежий анекдот. Говорят, где-то в Мордовии районный врач переживал из-за низких темпов вакцинации — на его участке были привиты фактически только медработники. Дело было ещё до указов об обязательной вакцинации, так что заставлять местных жителей прививаться врач не имел права. И тогда он решил пойти на хитрость. На дверях поликлиники появилось объявление: «Вакцина только для евреев». Народ всполошился. Новость быстро разнесли по деревням и уже на следующий день доктору звонили знакомые: «Это почему же такая несправедливость? Мордве помирать, что ли?» После парочки таких звонков врач «сдался» и «допустил» коренное население к прививкам, только сразу предупредил, что на всех вакцины не хватит. Тут же перед поликлиникой выстроилась очередь, интеллигентная и смирная. Уже через пару недель в районе было привито 94% жителей. При этом последний еврей уехал из тех мест в 1993 году.

Правдива история или нет, но она гениально иллюстрирует реверсивную психологию: когда нам чего-то не хотят давать, мы начинаем тут же со страшной силой хотеть именно этого. Так можно легко заставить маленьких детей есть овощи, например.

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Уловка работает даже с девушками, как подметил ещё Александр Сергеевич: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

2. Знакомый незнакомец

Суть эффекта состоит в том, что человек, который похож на кого-то, автоматически наследует в наших глазах черты характера этого знакомого.

Проще говоря, если вам представляют нового бухгалтера, а он удивительно напоминает вам соседа дядю Серёжу, который сидел в тюрьме за мелкое воровство… в общем, не будет у вас доверия к этому бухгалтеру.

Однако есть у этого эффекта и обратный бонус: если вы хотя бы отдаленно напоминаете окружающим какого-нибудь героя, крутого актера или известного спортсмена, то люди будут расположены к вам без каких-либо усилий с вашей стороны.

3. Пёстрое окружение отвлекает от красоты

Интересный эффект, которому сложно придумать практическое применение. Изначально он используется работниками музея.

Замечено: когда какую-то картину вешают в богатой раме, в окружении всякой мебели из дворца, да ещё и на пестрые обои, то люди совершенно перестают замечать её красоту. Чтобы произведение искусства оценили, глаз человека ничто не должно отвлекать. Поэтому Джоконда висит в гордом одиночестве посреди однотонной стены, хотя выглядит при этом совершенно не так, как вы её себе представляете.

Возможно, именно поэтому так завораживает красота девушки в маленьком чёрном платье без лишних украшений, а вот роскошная дива из кордебалета в перьях и с блёстками на лице… ну, вы понимаете.

4. На следующей неделе будет больше свободного времени

Это бытовая иллюзия, с помощью которой мы часто обманываем себя. Сегодняшний день кажется просто сумасшедшим, да и вся неделя тоже. Но вот на следующей неделе у нас наверняка будет куча свободного времени — вот тогда мы всё и сделаем!

Так и стоит неразобранный шкаф с одеждой, грустят кроссовки для бега, неоплаченная квитанция всё глубже уходит под культурные напластования хлама на зеркале.

Нет, на следующей неделе времени у нас тоже не будет. Увы.

5. Иллюзия шапки-невидимки в транспорте

Вот с этим моментом надо поосторожнее. Учёные заметили, что наше сознание играет с нами удивительную штуку: когда мы находимся в местах с большим скоплением людей, то для психологического комфорта часто включаем внутреннюю шапку-невидимку. Считаем, что нас никто не видит.

Именно с этим связаны удивительные моменты, когда человек в метро, к примеру, задумчиво ковыряет в носу. Знайте, что это не от наглости, а от рассеянности! Нам психологически тяжело жить в больших городах и находиться среди большого количества людей каждый день, вот и срабатывает защита.

Однако всех остальных в общественном транспорте мы замечаем, причём хорошо, так что шапка-невидимка эта иллюзорная. Более того, в том же общественном транспорте кто-то прямо сейчас может вас фотографировать, прикинувшись, что смотрит в телефон.

6. Зимняя спячка реальна

Ещё один эффект психологической защиты срабатывает, когда мы оказываемся в ситуации «надо немного потерпеть, и лето придёт». Учёные обнаружили эту особенность человеческого сознания на арктических станциях.

Там люди через какое-то время впадали в настоящую спячку. Их реакции замедлялись, им требовалось больше времени, чтобы выполнить те же самые задания, что обычно. Однако, что удивительно, параллельно точно так же замедлялась их депрессия, а чувство отчаяния притуплялось. «Спячка» защищала «зимовщиков» от резких обострений, с которыми особенно сложно справиться на арктической станции. Правда, этот эффект работал только в том случае, когда люди знали, что их смена кончится и лето придёт.

Таким образом, если зимой вы чувствуете, что ваша работоспособность снижается, — возможно, это защитная реакция организма, который не даёт мозгу скатиться в депрессию.

7. Эффект «одни дураки на дорогах»

Самая забавная уловка человеческого сознания заключается в том, что мы часто втайне склонны считать себя несколько умнее среднего, скажем так.

Учёные провели эксперимент на водителях. Их спросили, как они оценивают свои навыки вождения. Так вот, 95% американцев (и даже 70% скромных шведов!) считают, что они водят гораздо лучше среднего. Как вы понимаете, чисто математически кто-то из них сильно ошибается.

Дальше — больше. Учёные залезли в прочие сферы и выяснилось, что точно так же большинство людей на нашей планете считают, что они гораздо добрее, общительнее и удачливее окружающих. Те, у кого есть отношения, втайне уверены, что их роман более страстный и необыкновенный, чем у других.

Именно поэтому преувеличенные, приторные комплименты часто находят благодарных слушателей, которые им верят, как бы абсурдно они не воспринимались со стороны.