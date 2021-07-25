25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Накануне этой даты жёны слуцких спасателей рассказали «Кур'еру», что они чувствуют, когда их мужья уходят на дежурные сутки. Также девушки поздравили пожарных с их профессиональным праздником.

Екатерина и Александр Нечай

«В начале наших отношений очень сильно переживала и тревожилась, потому что, как что-то случается, появляется много разных роликов, видео, ими пестрит интернет. Сейчас стала спокойнее к этому относиться, потому что знаю, что мой супруг — профессионал своего дела. Никогда не полезет в омут с головой, он более рассудительный, думает о своей семье, ребёнке. Мужу приходилось неоднократно спасать на пожарах детей, семьи, деблокировал пострадавших в ДТП.

Пожелаю мужу и его коллегам сухих рукавов, мудрости, мужества, силы духа и, главное, здоровья!" — говорит Екатерина Нечай.

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Анна и Антон Синявские

«Учитывая специфику и характер работы, лёгкое волнение есть, но пытаешься не думать о плохом, гонишь от себя негативные мысли. Понимаешь, что они могут быть материальны, поэтому не допускаю ничего плохого.

Хочу поздравить супруга и его коллег с праздником. Пожелать в первую очередь сил, терпения, крепкого здоровья, лёгкой службы, чтобы поменьше было чрезвычайных и сложных ситуаций. И конечно же мужества им. Они большие молодцы. Думаю, не только я, но и все жёны гордятся, что их мужья служат в Слуцком РОЧС", — говорит Анна Синявская.

Валерия и Александр Павлюкевич

«Никогда не думала, что стану женой офицера. С мужем познакомились пять лет назад на одном из совместных рейдов по неблагополучным семьям. Я в то время работала в социальной службе, — говорит Валерия Павлюкевич. — В муже привлекло его чувство юмора и умение находить общий язык.

Вой сирен ещё до замужества вызывал во мне чувство страха и беспокойства. Сейчас же стараюсь не думать о плохом, и особенно не произносить ничего плохого вслух. Это единственное, от чего мой Саша может выйти из себя. Очень уж они суеверные, эти люди в зелёной форме. Помимо того, что нельзя желать ему спокойного дежурства, мы ещё и умудряемся менять маршруты при виде чёрного кота и вечно спорим о том, как должен стоять веник.

Я никогда не названиваю мужу, когда он на работе. Все-таки он человек, несущий службу, у них весь день расписан по графику, плюс вызовы и учения. Глупо и эгоистично из-за всякой ерунды отвлекать его. Звоню только по срочным делам или когда становится особо тревожно.

Стараюсь создавать дома уют и не ссориться накануне дежурства, на работе муж не должен переживать из-за семейных неурядиц.

Приходя со смены, Саша не перестаёт быть спасателем. На улице никогда не пройдёт мимо, если кому-то вдруг нужна помощь: то скорую вызовет, то бездомному поесть купит, то с коляской мамочкам поможет. А ещё у него очень обостренное чувство справедливости и стремление к порядку во всём. Я уже ему как-то говорила, что его профессиональные качества перекрывают все его недостатки. Любуюсь и горжусь своим мужем.

Накануне профессионального праздника хочу пожелать нашим дорогим пожарным ловкости и везения, материального достатка, чтобы дома были окружены заботой и любовью, крепкого физического и эмоционального здоровья!"

Марина и Олег Дуля

«Когда муж уходит на дежурные сутки, думаю — быстрее бы он вернулся назад. И всегда, когда слышу пронзительный рев сирены, думаю, что это спасатели мчатся на очередной условный вызов. Всё же пусть они оттачивают свои профессиональные навыки в учениях, а на настоящие пожары выезжают как можно реже. Работа мужа не такая, как в офисе, она связана с риском и опасностью, поэтому переживание присутствует.

25 июля у супруга двойной праздник — День рождения и День пожарной службы, видимо поэтому эта дата предопределила его будущую профессию. И я, конечно же, его поздравляю его с Днем рождения и всех огнеборцев поздравляю с праздником — Днём пожарной службы. Они защитники не только для своих семей, но и всей нашей страны. Желаю спокойных смен, поменьше вызовов и мирного неба", — говорит Марина Дуля.

Анна и Евгений Бабеня

«После того, как муж перешёл с должности инспектора на должность начальника караула, я первое время волновалась, а потом наступило спокойствие. Теперь же все волнения ушли вовсе, ведь благодаря его опыту и профессионализму, я в нём уверена. Поздравляю мужа и его коллег с праздником. Они наши защитники, а их пускай бережёт бог», — говорит Анна Бабеня.