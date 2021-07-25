Эхо недели: ненастоящие «газовщики» в Слуцке, исчезнувшая дача и новое хобби у детей

На этой неделе Случчане немножко отдохнули от жары. Читатели «Кур'ера» обсуждали случай, когда у случчанина на даче куда-то пропал дом. В Беларуси запретили вывозить гречку и муку. А Слуцкие дети теперь собирают не колпачки от колёс, а ушки от жестяных банок.

В городе и районе

Работникам бывшего ТЦ «Радуга» в Слуцке задерживают «детские» пособия, а выплатят ли выходное пособие после ликвидации предприятия — вопрос. Компания-ликвидатор сообщает, что долги «Радуги-свет» значительно превышают её активы. Это, в числе прочих, и задолженности по зарплатам и выходным пособиям. Так что суд будет решать, заводить ли дело о банкротстве торговой сети.

«детские» пособия, а выплатят ли выходное пособие после ликвидации предприятия — вопрос. Компания-ликвидатор сообщает, что долги «Радуги-свет» значительно превышают её активы. Это, в числе прочих, и задолженности по зарплатам и выходным пособиям. Так что суд будет решать, о банкротстве торговой сети. На Магистральной заработали новые светофоры.

новые светофоры. Слуцкий детский ансамбль танца «Папараць-кветка» завоевал Гран-при и два диплома первой степени в хореографическом конкурсе на «Славянcком базаре».

Гран-при и два диплома первой степени в хореографическом конкурсе на «Славянcком базаре». Две уроженки Случчины поехали на Олимпиаду в Токио, которая открылась 23 июля.

на Олимпиаду в Токио, которая открылась 23 июля. В субботу в Слуцке открылся чемпионат Беларуси по мотоболу.

чемпионат Беларуси по мотоболу. Дети стали собирать «ушки» от жестяных банок. Чем им нравятся эти штуки, читайте по ссылке.

Политика и экономика

Власти Беларуси ввели временный запрет на вывоз из страны гречки и пшеничной муки. Цены на рис торговле разрешили поднять.

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«Ковидные» надбавки для медиков будут платить по-другому. Некоторые получат меньше.

Про «развод» случчан

Люди, которых можно принять за газовщиков, ходят по частному сектору в Слуцке, «проверяют безопасность» и предлагают установить сигнализаторы загазованности за 199 рублей. «Слуцкгаз» просит граждан не быть слишком доверчивыми.

Об этом же просят случчан и милиционеры. Они рассказали о новых случаях кибермошенничества. Так, в июне житель Слуцкого района поверил мошенникам, которые ему позвонили и представились сотрудниками банка. Он перевёл им 19 000 рублей.

Случчанка рассказала, как прямо на улице незнакомец «развёл» её на 2 рубля. Ещё одна обманутая жительница Слуцка купила садовых гномов. Думала, что они из гипса, а они оказались из бумаги.

Происшествия

Вечером в среду в Замостье 29-летняя женщина на «Фольксвагене» сбила 16-летнего велосипедиста. Он выехал на проезжую часть с обочины. Парень госпитализирован с травмами.

Пенсионер из Гомеля добывал дождевых червей для рыбалки с помощью штыря, к которому подвёл 220 вольт. Мужчина погиб.

Люди

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25 июля — День пожарной службы. Посмотрите на фотографии жён слуцких спасателей и почитайте рассказы молодых женщин о том, каково быть супругой пожарного. На даче у случчанина Валерия Подоброго куда-то пропал дом со всей утварью. Сельсовет утверждает, что снести его без ведома хозяина и суда никак не могли. Налоги за исчезнувший дом и участок мужчина всё ещё платит. Может быть, всё дело в том, что несколько лет случчанин не ухаживал за дачей, и туда мог кто-то забраться.

В деревне, в которую на этот раз поехала Александра Шагойко, тоже есть заброшенный здания. Например, клуб. Речь идёт о Чижовке.

Прошлые пятница и суббота в Слуцке были богатыми на свадьбы. Посмотрите, какие красивые молодожёны встретились «Кур'еру» в Слуцком ЗАГСе 16 июля и 17 июля. Андрей Попов, слуцкий краевед, рассказал Александру Бранкевичу для «Кур'ера» о том, что значат и как появились в центре Слуцка находящиеся там памятники.

Случчанка Марина рассказала, как съездила в отпуск в Россию. Какие документы нужно готовить, чтобы пересечь границу, сколько понадобилось денег и каково вообще в России сейчас.

А молодёжь в Слуцке на этой неделе одевалась вот так.