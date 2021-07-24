Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты

«Вокруг Света»
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О культуре страны можно судить по состоянию её общественных туалетов. Кто это первым сказал, неизвестно, но человек знал толк в культуре. В наше время публичные «удобства» могут стать даже достопримечательностью, которую посещают не ради нужды, а из интереса.

1. Segantini hut restroom (Швейцария, Энгадин)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
В сентябре 1899 года художник Джованни Сегантини удалился в альпийскую хижину на горе Шафберг над Понтрезиной, чтобы закончить триптих «Жизнь. Природа. Смерть» для Всемирной выставки в Париже. Свою смерть он встретил на этом самом месте. А жизнью и природой и сегодня можно наслаждаться здесь, на высоте 2731 м, обедая в горном ресторанчике или сидя в туалете имени Сегантини.

2. Hundert-wasser Toilets (Новая Зеландия, Кавакава)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Последний проект австрийца Фриденсрайха Хундертвассера, завершённый при жизни художника, а также единственный его проект в Южном полушарии. Произведение искусства функционирует в стандартном режиме общественного туалета, но чаще фотографируется, чем используется по назначению.

3. Silk Cayes (Белиз)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Группа крошечных островков в центре Белизского барьерного рифа — охраняемый морской заповедник, прекрасное место для дайвинга и просто купания в кристально чистой воде. Только море, белоснежный песок, пальмы и биотуалет с двумя кабинками. Для особо интеллигентных туристов.

4. Sagar-Matha National Park (Непал)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Гора Ама-Даблам не самая высокая в Гималаях, но одна из самых живописных. К этому выводу нетрудно прийти, созерцая её великолепие на выходе из туалета, идеальным образом поставленного на высоте 4730 м в поселке Чукхунг на склоне Эвереста. Здесь главное — не замёрзнуть.

5. Porcelain Palace (Китай, Чунцин)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Самый большой и шикарный общественный туалет мира сделан в стилистике Гауди и рассчитан на 2000 посетителей. Здесь есть писсуары в виде голов чудовищ и мадонн, эротические скульптуры, весёлые картинки, играет музыка… Фарфоровый дворец больше похож на парк развлечений.

6. Monument Valley (США, Юта/Аризона)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
«Мы стремимся предоставить нашим клиентам именно то, что они заслуживают», — сказано на сайте американского поставщика портативных туалетных кабинок, работающего по всей стране, в частности в Долине монументов. Среди кинематографических скал-останцов типовые кабинки бежевого цвета выглядят вполне органично.

7. Café Achteck (Германия, Берлин)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Берлин, как город современный и культурный, не испытывает недостатка в автоматизированных кабинках с самоочисткой. Однако осталось здесь около 30 исторических уборных конца XIX — начала XX века, получивших название «Кафе „Восьмиугольник“». В одной из них, кстати, дрались герои фильма «Агенты А.Н.К.Л.». Café Achteck изначально создавались для мужчин, но сейчас некоторые перестроены для нужд обоих полов.

8. Confort toilettes normales (Тунис, Шотт-эль-Джерид)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Пёстрые кабинки посреди пустынных ландшафтов планеты Татуин обещают, что внутри будет комфортно. Туалеты на краю большого солончакового озера находятся неподалеку от места съёмок «Звездных войн», а именно от фермы Ларсов, на которой вырос Люк Скайуокер.

9. Krafla toilet (Исландия, Нордюрланд-Эйстра)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Самый, пожалуй, загадочный и при этом открытый санузел мира находится чуть в стороне от дороги, ведущей на геотермальную станцию Krafla, недалеко от одноименной кальдеры. Посреди большого пятна грязи стоит унитаз с душем. Душ работающий и, более того, горячий, так как питается от термального источника. Вода чистая. Туалет очень популярен у туристов. Как арт-объект.

10. Barafu Camp (Танзания, Килиманджаро)

Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты, Слуцк
Фото: «Вокруг Света»
Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте 4600 метров. Здесь соединяется несколько маршрутов. После холодной ночёвки в палатке ещё шесть часов пути на вершину (5895 м). Утро над пропастью в лагерном туалете типа long-drop, что бы это ни значило, — самое время подумать, стоит ли идти дальше.