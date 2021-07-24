Публичные «удобства»: 10 самых необычных общественных туалетов планеты

О культуре страны можно судить по состоянию её общественных туалетов. Кто это первым сказал, неизвестно, но человек знал толк в культуре. В наше время публичные «удобства» могут стать даже достопримечательностью, которую посещают не ради нужды, а из интереса.
1. Segantini hut restroom (Швейцария, Энгадин)
В сентябре 1899 года художник Джованни Сегантини удалился в альпийскую хижину на горе Шафберг над Понтрезиной, чтобы закончить триптих «Жизнь. Природа. Смерть» для Всемирной выставки в Париже. Свою смерть он встретил на этом самом месте. А жизнью и природой и сегодня можно наслаждаться здесь, на высоте 2731 м, обедая в горном ресторанчике или сидя в туалете имени Сегантини.
Последний проект австрийца Фриденсрайха Хундертвассера, завершённый при жизни художника, а также единственный его проект в Южном полушарии. Произведение искусства функционирует в стандартном режиме общественного туалета, но чаще фотографируется, чем используется по назначению.
3. Silk Cayes (Белиз)
Группа крошечных островков в центре Белизского барьерного рифа — охраняемый морской заповедник, прекрасное место для дайвинга и просто купания в кристально чистой воде. Только море, белоснежный песок, пальмы и биотуалет с двумя кабинками. Для особо интеллигентных туристов.
4. Sagar-Matha National Park (Непал)
Гора Ама-Даблам не самая высокая в Гималаях, но одна из самых живописных. К этому выводу нетрудно прийти, созерцая её великолепие на выходе из туалета, идеальным образом поставленного на высоте 4730 м в поселке Чукхунг на склоне Эвереста. Здесь главное — не замёрзнуть.
5. Porcelain Palace (Китай, Чунцин)
Самый большой и шикарный общественный туалет мира сделан в стилистике Гауди и рассчитан на 2000 посетителей. Здесь есть писсуары в виде голов чудовищ и мадонн, эротические скульптуры, весёлые картинки, играет музыка… Фарфоровый дворец больше похож на парк развлечений.
6. Monument Valley (США, Юта/Аризона)
«Мы стремимся предоставить нашим клиентам именно то, что они заслуживают», — сказано на сайте американского поставщика портативных туалетных кабинок, работающего по всей стране, в частности в Долине монументов. Среди кинематографических скал-останцов типовые кабинки бежевого цвета выглядят вполне органично.
7. Café Achteck (Германия, Берлин)
Берлин, как город современный и культурный, не испытывает недостатка в автоматизированных кабинках с самоочисткой. Однако осталось здесь около 30 исторических уборных конца XIX — начала XX века, получивших название «Кафе „Восьмиугольник“». В одной из них, кстати, дрались герои фильма «Агенты А.Н.К.Л.». Café Achteck изначально создавались для мужчин, но сейчас некоторые перестроены для нужд обоих полов.
Пёстрые кабинки посреди пустынных ландшафтов планеты Татуин обещают, что внутри будет комфортно. Туалеты на краю большого солончакового озера находятся неподалеку от места съёмок «Звездных войн», а именно от фермы Ларсов, на которой вырос Люк Скайуокер.
9. Krafla toilet (Исландия, Нордюрланд-Эйстра)
Самый, пожалуй, загадочный и при этом открытый санузел мира находится чуть в стороне от дороги, ведущей на геотермальную станцию Krafla, недалеко от одноименной кальдеры. Посреди большого пятна грязи стоит унитаз с душем. Душ работающий и, более того, горячий, так как питается от термального источника. Вода чистая. Туалет очень популярен у туристов. Как арт-объект.
10. Barafu Camp (Танзания, Килиманджаро)
Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте 4600 метров. Здесь соединяется несколько маршрутов. После холодной ночёвки в палатке ещё шесть часов пути на вершину (5895 м). Утро над пропастью в лагерном туалете типа long-drop, что бы это ни значило, — самое время подумать, стоит ли идти дальше.
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