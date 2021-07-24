В субботу, 24 июля, в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против гродненского «Немана». Матч закончился минимальной победой игроков «Немана» — 1:0. Игра прошла на стадионе ГОКЦОР (Гродно).

В первом тайме забитых голов не было. Единственный мяч хозяева поля забили на 85-ой минуте встречи. В голевом эпизоде взятием ворот отметился нападающий хозяев Егор Зубович, который с нескольких метров расстрелял голкипера случчан.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» проиграл гродненскому «Неману» со счётом 0:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 12-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — ФК «Динамо» (Минск). Следите за анонсом!