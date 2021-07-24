Разговоры о том, с чем ходить за покупками часто сводятся к обсуждению пакетов — какой лучше? Из обычного пластика, биоразлагаемого или из крафтовой бумаги? Предлагаем разделить все пакеты-сумки на многоразовые и одноразовые. Причём на вторых сразу поставить жирный крест. Рассказываем в чём преимущество многоразовых экосумок, каких они бывают форм и размеров, из каких материалов могут быть изготовлены.

Экономят бюджет

Сумки для покупок, их часто называют шопперами от английского shopper-bag, стали популярны после отмены бесплатной раздачи пластиковых пакетов в крупных торговых сетях. Покупатели задумались о том, что лучше — один раз потратиться на многоразовую сумку или платить за пакет при каждой покупке.

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Безопасны для природы

Многоразовые сумки сберегают не только ваши деньги, но и природу. Они прослужат долго, в отличие от пакета, который редко кто использует повторно. Лишь незначительная часть пакетов попадает в переработку, остальные — пополняют горы мусора на свалках и полигонах. Особенно опасны оксиразлагаемые пакеты, которые распадаются на мельчайшие фрагменты — микропластик.

Удобны в использовании

Сумка-шоппер не занимает много места, легко помещается в рюкзак или дамскую сумочку. За счёт длинных ручек шоппер удобно носить на плече, а прочный материал обеспечит сохранность продуктов и бутылок. Большие сумки, предназначенные для семейных походов в супермаркет, выдерживают вес до 30 кг. Многоразовая сумка прослужит несколько лет и не порвётся, что часто случается с пластиковыми пакетами.

Поднимают настроение

Яркие принты, интересный материал, прямоугольная форма и длинные лямки — всё вместе делает шоппер не скучным атрибутом для похода в магазин, а модным аксессуаром. В такой сумке продукты легко соседствуют с книжкой, косметичкой или формой для занятий йогой. А сознание, что ещё один день прожит без пластиковых пакетов поднимает настроение.

Какие бывают?

Шопперы чаще всего шьют из натуральных тканей — лён, хлопок, деним, а добавление синтетики повышает прочность и износостойкость.

Ещё одна стильная сумка-шоппер — джутовая. Джут — натуральная ткань, которую изготавливают из корня одноименного растения. Джутовые шопперы вместительные, прочные и практически не пачкаются. Бывают прямоугольные, квадратные и полукруглые.

Если вы хотите, чтобы многоразовая сумка в свёрнутом состоянии занимала совсем мало месте — выбирайте шоппер из полиэстера. Это лёгкий и прочный материал, а сумка сшитая из него выдерживает нагрузку до 15 кг.

Чаще всего сумки для продуктов шьют из материала, произведённого по технологии спанбонд. Это не токсичный нетканый материал из полимерного волокна. Сумки выдерживают вес до 10 кг. Ещё один плюс — доступная цена.

Самые большие сумки делают из полипропилена — прочного и долговечного материала. Они удобны для крупных объёмных покупок и выдерживают вес до 30 кг. Не стоит забывать про авоську — хозяйственную сумку-сетку, которую можно назвать символом СССР. Раньше без неё не обходился ни один поход в магазин. Кстати, изобрели авоську не в Советском Союзе, а в Чехии в 1920-х годах. Изначально это была сеточка для волос, к ней добавили ручки и получилась сетчатая сумка.

Сейчас авоськи стали стильным и ярким аксессуаром. Изготавливают их из скрученных нитей хлопка, или полиэстера. Авоська лёгкая, пустая она занимает совсем мало места, при наполнении растягивается, становится вместительной и выдерживает вес до 10 кг.

Как стирать?

Хлопковые и льняные шопперы нужно стирать руками, или в стиральной машины при t не выше 40°. Джут достаточно протереть влажной губкой. Спанбонд и полиэстер хорошо переносят машинную стирку в обычном режиме. Полипропиленовые сумки достаточно протереть губкой. Материал ламинированный, поэтому загрязнений на нём не остается.

Где купить

Эко сумки продаются практически везде — на кассе в супер- и гипермаркетах, с фирменными принтами, в эко и zero-waste магазинах, с надписями в защиту природы, на ярмарках и базарах, украшенные ручной вышивкой или орнаментом. Шоппер можно заказать в онлайн-магазине, выбрав понравившийся на сайте.

Или сшить своими руками — подходящая идея для творчества. Например, из старой джинсовой юбки или вышедшего из моды платья получится стильный шоппер. В качестве узора подойдут аппликации из других тканей или ручная вышивка.

Как быть, если шоппер случайно остался дома?

Когда продуктов немного их можно сложить в обычную сумку или рюкзак. Но если этот вариант не подходит, экосумки в этом магазине не продаются, а гора продуктов ждёт немедленных действий — придётся купить одноразовый пакет. Не забудьте сдать его потом на переработку, а себе сделать заметку на будущее.