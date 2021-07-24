В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка

С 23 по 25 июля в Слуцке на стадионе технических видов спорта ДОСААФ проходит чемпионат Республики Беларусь по мотоболу. Усаствуют команды из Минска, Лунинца, Гродно и Слуцка.

Команда «Случь» из Слуцка принимает участие в чемпионате впервые.