С 23 по 25 июля в Слуцке на стадионе технических видов спорта ДОСААФ проходит чемпионат Республики Беларусь по мотоболу. Усаствуют команды из Минска, Лунинца, Гродно и Слуцка.

Команда «Случь» из Слуцка принимает участие в чемпионате впервые.

В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка
Команда из Слуцка «Случь». Фото: Алексей Скрынников
В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка

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В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка

В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка

В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка

В Слуцке проходит чемпионат Беларуси по мотоболу. Среди участников команда из Слуцка