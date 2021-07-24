Экономический суд Минской области 29 июля рассмотрит вопрос об открытии дела в отношении ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» о признании экономически несостоятельным (банкротом). Заседание состоится в помещении суда в 14.30.

Как сообщает ООО «Правовая компания „Антикризисный консалтинг“» (АСС.ВY) — управляющая компания ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» — размер кредиторской задолженности по обязательствам «Радуги-свет» значительно превышает размер её активов. В числе прочего у «Радуги-свет» есть долги по оплате труда и выходных пособий.

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Напомним, что ТЦ «Радуга» в Слуцке закрылся 16 апреля. Большинство работников перевелись на работу в супермаркет «Санта».

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