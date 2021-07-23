Корреспонденты «Кур'ера» вышли в город, чтобы посмотреть кто как одет. Заметили, что все подростки одеты очень по-разному. Кто-то ходит в джинсах и байках, а кто-то в шортах и майках.

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