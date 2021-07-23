Экономический суд Минска принял решение о санации ООО «Трайпл», главой которого является Юрий Чиж, экс-владелец и руководитель минского «Динамо», пишет Sputnik.by.

«Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчёт управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платёжеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО „Трайпл“ экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 года», — сказали в суде.

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Также сообщается, что активы должника составляют 155 млн 556 тысяч рублей. Кредиторские требования, включенные в реестр должника, — более 169 млн 977, 8 тысяч белорусских рублей.

Решение Экономического суда Минска в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано.