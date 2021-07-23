Собирание «ушек» от жестяных банок - новое увлечение школьников в Слуцке

Вот никогда бы не подумала, что металлические «ушки», за которые открывают жестяную банку с газировкой или пивом можно собирать! Случайно увидела, как дети в сквере показывали друг другу свои «коллекции». Поинтересовалась, что они делают. Ребята рассказали, что сейчас многие их друзья собирают «ушки». Они разные по виду, величине, форме отверстия и цвету. Больше всего ценятся разноцветные, матовые «золотые» или «серебряные». А круче всего — чтобы было изображение. «Теперь мы просим родителей покупать газировку не в пластиковых бутылках, а в баночках, — рассказали ребята. — Собираем на улице, ведь люди часто бросают на землю баночки. Ещё мы меняемся. За одну редкую или красивую дают и по пять штук иногда. Несколько штук можно повесить на карабин — получится брелок».

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