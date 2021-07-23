Сегодня началсь Олимпиада в Токио. В ней участвуют две случчанки

Уже сегодня, 23 июля, Токио открыл XXXII летние Олимпийские игры. Олимпиада должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за коронавируса. Поэтому она проходит с 23 июля по 8 августа этого года. Беларусь на играх представят 108 спортсменов, из них — две случчанки.

Анастасия Мирончик-Иванова выступит 1 и 3 августа с прыжками в длину. А Анастасия Прокопенко — 5 и 6 августа. Это будет фехтование.

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Условия проведения игр и календарь выступления белорусов, можно посмотреть здесь.