Для медиков ввели изменения по надбавкам за работу с COVID-19. Некоторые будут получать меньше

С 1 августа отменяют оплату «ковидных» за весь месяц, если медики работали с пациентами с коронавирусом лишь треть смен. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Например, врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1−2 часов в день. Надбавка по указу № 131 устанавливается за 7 рабочих дней (смен), т. е. за 56 часов (7 смен по 8 часов), а не за всё отработанное время (160 часов).

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В ведомстве также уточняют, что установление и выплата «ковидной» надбавки проводится за рабочие дни (или смены). «Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учёта рабочего времени: работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошёл контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией», — сообщает Минздрав.

Руководителям организаций здравоохранения необходимо продолжить работу по рациональной расстановке кадров и минимизации (без ущерба для количества) работников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Все методические письма Минздрава по вопросу установления надбавки по указу № 131 с учетом трети отработанных часов и (или) смен работы в условиях инфекции COVID-19 утрачивают силу с 1 августа 2021 года.