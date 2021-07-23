Рост киберпреступлений в Слуцком районе приостановился, но мошенники продолжают уводить деньги со счетов. В первой половине 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) был отмечен рост киберпреступлений на территории Слуцкого района. Сейчас заявлений от случчан, пострадавших от мошенников стало меньше, но они есть.

«Профилактическая работа РОВД с населением способствует снижению числа подобных преступлений, — рассказали в Слуцком РОВД. — Наши граждане стали более просвещенными, более бдительными и недоверчивыми. Телефонным мошенникам с каждым днём становится все сложнее найти жертву и обмануть собеседника. Мошенники начинают работать не на количество, а на качество, то есть стремятся выманить как можно большую сумму. Так случилось и с жителем Слуцкого района».

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22 июня в Слуцкий РОВД с заявлением обратился гражданин П., житель Слуцкого района. Он рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился работником банка, и сообщил, будто неизвестными лицами был осуществлен несанкционированный доступ к его банковским счетам и совершена попытка хищения денег с его банковских счетов.

При вызове отобразился зарубежный номер телефона. Звонивший сказал, что для того, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на страховой счёт. Случчанину сказали, чтобы он установил на свой мобильный телефон приложение, которое позволит работникм банка ему помочь. Мужчина установил на телефон приложение «AnyDesk», позволяющее удаленно получить доступ к мобильному устройству.

Следуя указаниям звонившего, мужчина перевёл 19 000 белорусских рублей на якобы страховые счета, с которых злоумышленники их и похитили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РБ., Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Слуцкий РОВД напоминает: