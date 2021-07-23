В деревне Великая Слива под Слуцком горел дом. Фото

В четверг, 22 июля, в 11.36 в службу «101» поступило сообщение о загорании дома в деревне Великая Слива. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что идёт дым из-под кровли жилого дома. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС.

Причина устанавливается.

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В результате пожара выгорела комната, закопчены стены, повреждено перекрытие. Пострадавших нет.