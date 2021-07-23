В деревне Великая Слива под Слуцком горел дом. Фото

В четверг, 22 июля, в 11.36 в службу «101» поступило сообщение о загорании дома в деревне Великая Слива. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.
По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что идёт дым из-под кровли жилого дома. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС.
Причина устанавливается.
В результате пожара выгорела комната, закопчены стены, повреждено перекрытие. Пострадавших нет.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!