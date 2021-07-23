ГАИ ищет свидетелей и очевидцев аварии с участием Марэка Высокиньски и Алексея Авдейчика

Авария произошла 26 июня на на 101 км автодороги «Минск- Микашевичи».
«Водитель Высокиньски Марэк на грузовом «Вольво» (р.з. LLB33693) при осуществлении разворота, не имея преимущественного проезда, не уступил дорогу, двигавшемуся по 101 км автодороги Р-23, легковому автомобилю «Мерседес Бенц» (р.з. 8541 НВ-5), под управлением водителя Авдейчика Алексея Викторовича,
В результате произошло столкновение указанных транспортных средств", — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.
Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефону (8 029) 188 02 06. И заранее благодарит за сотрудничество!