ГАИ ищет свидетелей и очевидцев аварии с участием Марэка Высокиньски и Алексея Авдейчика

Авария произошла 26 июня на на 101 км автодороги «Минск- Микашевичи».

«Водитель Высокиньски Марэк на грузовом «Вольво» (р.з. LLB33693) при осуществлении разворота, не имея преимущественного проезда, не уступил дорогу, двигавшемуся по 101 км автодороги Р-23, легковому автомобилю «Мерседес Бенц» (р.з. 8541 НВ-5), под управлением водителя Авдейчика Алексея Викторовича, 08.12.1993 года рождения.

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В результате произошло столкновение указанных транспортных средств", — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.