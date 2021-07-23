В 2020 году в органы внутренних дел Минской области поступило более 57 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом отыскать удалось не всех заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения некоторых сограждан. В настоящее время не установлена судьба 42 человек, потерявшихся в лесах.
К сожалению, походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются летальными исходами. Только за 2017−2020 годы в лесных массивах области было обнаружено более 20 тел умерших грибников.
В основном, потерявшимися являются люди преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход прогулки в лес, идут за ягодами и грибами.
Были случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, и только после этого родственники обращались в милицию за помощью в розыске. Но в таких случаях поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно.
Сотрудники милиции разработали рекомендации о том, как правильно организовать свой поход в лес, чтобы благополучно вернуться домой.
Информируйте близких
- Обязательно известите о своём походе в лес родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды.
- В лесу обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если вы заблудитесь, вашим родственникам и сотрудникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.
- Если человек не вернулся домой в назначенное время, и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать сотрудников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! В конце лета ночью в лесу довольно прохладно, силы у пожилого человека, который провел несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.
Что взять с собой
- Если у вас есть мобильный телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Надо помнить, что во многих местах в лесу мобильная связь недоступна.
- В поход в лес возьмите с собой свисток, наденьте на шею. Он может оказать помощь при поисках заблудившегося в лесу.
- Каждый грибник должен взять с собой в лес необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик.
- Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с окружающей средой.
- Также очень важно брать с собой в поход побольше еды, воды, тёплые вещи, нож, компас и удобную обувь.
Ваши действия
- Не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте.
- Если есть мобильная связь, сообщите о случившемся в милицию и минимизируйте количество телефонных звонков, чтобы продлить время работы аккумулятора телефона, но сам телефон не выключайте. Это поможет быстрее вас разыскать.
- Никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.
- Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во время сна не услышите.
Для родственников
- Постарайтесь не допускать одиночных походов в лес родственников преклонного возраста, особенно, если они имеют проблемы со здоровьем.
- Если человек, который ушёл в лес, не вернулся в назначенное время, родственникам или иным заинтересованным лицам надо обратиться в милицию. При необходимости, сотрудники милиции вызовут спасателей из области, служебно-розыскных собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к поисковой группе, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективнее. Не откладывайте ваш звонок надолго, иначе может быть поздно!
- В настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одним из таких средств являются так называемые «умные часы», с помощью которых посредством GPS-сигнала можно отслеживать местонахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их поиски.
- По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о местонахождении граждан.
Не оставайтесь равнодушными
При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности пропавших (одежда, обувь, вёдра, корзины, велосипеды
В.А.Алешко, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции, подполковник милиции.