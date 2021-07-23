В 2020 году в органы внутренних дел Минской области поступило более 57 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом отыскать удалось не всех заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения некоторых сограждан. В настоящее время не установлена судьба 42 человек, потерявшихся в лесах.

К сожалению, походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются летальными исходами. Только за 2017−2020 годы в лесных массивах области было обнаружено более 20 тел умерших грибников.

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В основном, потерявшимися являются люди преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход прогулки в лес, идут за ягодами и грибами.

Были случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, и только после этого родственники обращались в милицию за помощью в розыске. Но в таких случаях поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно.

Сотрудники милиции разработали рекомендации о том, как правильно организовать свой поход в лес, чтобы благополучно вернуться домой.

Информируйте близких

Обязательно известите о своём походе в лес родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды.

В лесу обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если вы заблудитесь, вашим родственникам и сотрудникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.

Если человек не вернулся домой в назначенное время, и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать сотрудников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! В конце лета ночью в лесу довольно прохладно, силы у пожилого человека, который провел несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.

Что взять с собой

Если у вас есть мобильный телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Надо помнить, что во многих местах в лесу мобильная связь недоступна.

В поход в лес возьмите с собой свисток, наденьте на шею. Он может оказать помощь при поисках заблудившегося в лесу.

Каждый грибник должен взять с собой в лес необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик.

Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с окружающей средой.

Также очень важно брать с собой в поход побольше еды, воды, тёплые вещи, нож, компас и удобную обувь.

Ваши действия

Не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте.

Если есть мобильная связь, сообщите о случившемся в милицию и минимизируйте количество телефонных звонков, чтобы продлить время работы аккумулятора телефона, но сам телефон не выключайте. Это поможет быстрее вас разыскать.

Никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во время сна не услышите.

Для родственников

Постарайтесь не допускать одиночных походов в лес родственников преклонного возраста, особенно, если они имеют проблемы со здоровьем.

Если человек, который ушёл в лес, не вернулся в назначенное время, родственникам или иным заинтересованным лицам надо обратиться в милицию. При необходимости, сотрудники милиции вызовут спасателей из области, служебно-розыскных собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к поисковой группе, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективнее. Не откладывайте ваш звонок надолго, иначе может быть поздно!

В настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одним из таких средств являются так называемые «умные часы», с помощью которых посредством GPS-сигнала можно отслеживать местонахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их поиски.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о местонахождении граждан.

Не оставайтесь равнодушными

При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности пропавших (одежда, обувь, вёдра, корзины, велосипеды и т. п. ), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефону 102.

В.А.Алешко, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции, подполковник милиции.