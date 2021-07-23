«Вы знаете, что наши предки ряской кормили домашних животных и удобряли огороды?»

В народном календаре день 23 июля называется «Рясочник». Считалось, что в самый жаркий период лета на водоёмах массово разрастается ряска.

У этого самого миниатюрного цветкового растения в мире есть прозвище — «лягушачья дерюжка». Наши предки ценили эту водную травку и собирали ее в больших объёмах. Использовали на корм домашним животным и как удобрение на своих огородах. Кроме того, из ряски готовили успокоительные снадобья и средства для улучшения сна. Также, этот день упоминается как «Антоний Громоносец». Если нынче слышен гром, то обязательно нужно идти на рыбалку — будет отменный клёв.