Наши корреспонденты снова направились в очередное путешествие по Слуцкому району. В этот раз мы познакомим наших читателей с деревней Чижовка Беличского сельсовета, что в 18 км от Слуцка.

В 1909 году Чижовка относилась к Царевской волости. Уже на тот момент на селе было 780 жителей. В каждой семье от трёх до семи детей и большое хозяйство. Даже в последующие года, когда приезжал председатель, он говорил: «Людей у вас, как в Китае». А когда молодёжи нужно было ехать на учёбу в Минск, приезжали два автобуса, чтобы всех уместить. Сейчас если наберётся 110 человек — уже хорошо.

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По рассказам местных, жители деревни были (и остаются) трудящимися людьми. Им не нужно было богатств, все работали на благо Родины и родного села. Приезжие сравнивали сельчан с птичками — чижами. Они так же порхали, никогда не были в плохом настроении, приспосабливались ко всему и много трудились, чтобы обустроиться. Именно поэтому деревня и получила своё название — Чижовка.

В деревне был клуб, в котором всегда проводились концерты, дискотеки и всеми любимый праздник деревни. Пенсионерка Анна рассказала, что людей на танцы набивался целый зал. В углу стояло ведро с водой, чтобы танцующие могли утолить жажду (водопровода тогда не было). Все ходили за водой по очереди. Некоторые мухлевали, и набирали воду прямо из лужи, однако все так были заняты, что никто этого не замечал — пили грязную.

Недавно здание хотели снести, но местные не позволили. Они предлагали сюда перенести магазин, но им отказали. Так и стоит клуб в запустении и зарослях кукурузы.

Кстати о магазине. Точную дату, когда он появился в Чижовке, местные не помнят. Предположительно — в 1958 году. От себя скажем, что он действительно старинный. Сколько мы путешествуем по Слуцкому району, таких ещё не встречали. Не удивительно, что жители деревни просили перенести его в здание бывшего клуба. Тем более, что стоит он на отшибе, и людям преклонного возраста далеко до него ходить. А клуб — как раз в центре села.

Магазинчик маленький, но очень чистый. Ассортимент товара небольшой — всё самое нужное, без изысков. Работает сельпо только в тёплое время, так как зимой некому отапливать. В остальное время по деревне ездит автолавка.

Как и во многих деревнях, в Чижовке была школа на 3 класса. Дальше учиться дети продолжали в Беличской школе. Чаще всего они ходили туда пешком, а иногда их подвозили на автобусе вместе с работниками колхоза. Сейчас в этом здании школы живут люди. Но больше всего местным жалко общественную баню. Она, как и клуб, стоит в запустении с забитыми окнами. Её также не дали снести. Жители Чижовки надеются, что баню всё же восстановят. Для детей из развлечений в деревне только местная копанка. Она находится на территории, как называют местные, парка. Вода там, мягко говоря, не чистая. Но так как нет выбора, дети купаются в том, что есть. Взрослые установили там лавочки и столики, а ребята повесили тарзанку.

Многие жаловались на плохую дорогу. Её каждый год, раз за разом, разбивает сельскохозяйственный транспорт. Пока сухо, ещё нормально. Но как только проходят дожди, либо тает снег — дорога превращается в большое месиво грязи.

Вот такая она — деревня Чижовка. Большая, ухоженная, с общительными и добрыми жителями. Не зря ведь местных прозвали чижиками.

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