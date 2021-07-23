София, Анастасия, Варваринская часовня… Как появились и что значат достопримечательности в центре Слуцка (видео)

Глеб Рулёв, Александр Бранкевич
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Слуцкий краевед Андрей Попов рассказывает историю создания православных и других памятников в центре Слуцка, возле «Большой горки».

Приятного просмотра!

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Интервью: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв