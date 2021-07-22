Во время пандемии ситуация с коронавирусом постоянно меняется: то уровень заболеваемости идёт на спад, то снова поднимается. Вводятся новые правила для поездок в разные страны. Случчанка Марина решилась поехать в отпуск в Россию. Женщина рассказала «Кур'еру», как она готовилась к поездке, пересекала границу, и что её удивило.

«В родном городе — Тольятти я не была 13 лет. Сейчас, когда практически закрыта заграница, а цены на билеты возросли многократно, я решила съездить в отпуск хоть куда-то. Самым бюджетным вариантом оказалась поездка на родину, тем более, что родня давно звала меня в гости.

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Подготовка началась задолго

Подготовка началась за несколько месяцев. Первое, что я сделала — поставила две дозы прививки с интервалом в 21 день. Потом в Слуцкой ЦРБ оформила сертификат. Мне он обошёлся бесплатно, но сейчас за него уже берут деньги. Ещё одно условие, о котором меня предупредили — обязательное наличие в телефоне приложения «Путешествую без Ковид-19». Его я тоже скачала.

Когда брала билеты в Слуцке, сказали, что обязательно нужен отрицательный ПЦР-тест, который нужно сдать не менее, чем за 72 часа до пересечения границы. Для этого поехала в Солигорск, в Слуцке тест для поездок не делают. Потом съездила туда повторно, чтобы взять результат. Там наши данные внесли в электронную базу и скриншоты с результатами были у меня в телефоне. Отдала за это около 80 рублей (детям скидок нет).

На чём ехать

Тольятти — город в России, на Волге. Ехать почти 2000 км. Когда думала, как добираться — просчитала все варианты. «Белавиа» обозначил наличие рейса Минск-Самара, но дорога на двоих с ребенком 7 лет с ручной кладью обошлась бы в 800 рублей. Выбрала поезд. Дорога обошлась в 320 рублей (ребенку скидка 50%), хотя есть существенный минус. Самолетом мы долетели бы за 2 часа 10 минут, плюс дорога до Минского аэропорта и из Самары до Тольятти. Сейчас поезд до Москвы идёт только из Минска (в связи с пандемией из Слуцка до Москвы отменён). Выходит в 22.10 и 8.05 — уже в Москве.

Проверка на границе

В поезде мы ехали с соблюдением всех мер: маски, дезсредство, оксолиновая мазь. Границу с Россией поезд пересекал в два часа ночи. Мы, конечно, волновались, хотя все документы вроде были. При пограничном контроле проверили только паспорта для идентификации личности, а про ПЦР-тесты или прививки никто не спросил! Вот и думай — делать их или не делать?

Что в Москве

Москва, как всегда, — огромная, многолюдная. Раньше, путешествуя этой дорогой, посещала много мест: монастыри, дельфинарий, зоопарк, торговые центры, музеи, Красную площадь и др. В пандемию по Москве лучше не ходить, везде надписи про ношение масок и перчаток, в метро на каждом шагу дозаторы с дезсредствами. Но! Людей в масках ходит процентов 30, в перчатках — единицы. В транспорте никто соцдистанцию не соблюдает. Спросила москвичей, штрафуют ли их за отсутствие масок, ответили, что штрафуют, но как-то выборочно, спонтанно. Штрафы очень большие, от 170 рублей (в переводе на белорусские).

Об ограничениях

От Москвы до Тольятти ехали в комфортных вагонах — с кондиционером, поэтому было не жарко, и с биотуалетом, не пришлось, как раньше, стоять перед станциями в очереди. В Тольятти в масках тоже ходят не все, но продавцы отказываются обслуживать таких людей. В России многие жители, как и у нас, боятся прививаться.

Немного о Тольятти

Тольятти поразил грязью — на остановках и возле жилых домов везде валяется мусор. Возле контейнеров — кучи мусора, которые своевременно не убирают. Деревья огромные, старые ветки не везде срезают, бордюры мало где белят, в некоторых районах города бросаются в глаза старые советские заборы. На дорогах просто жуть! Правила нарушают везде, машин тьма, в маршрутках люди набиваются до отказа и едут стоя и много чего ещё.

Из плюсов: проводится много молодежных мероприятий, отличный пляж. Много водных развлечений: катания на теплоходе, прогулочных верандах, парусных лодках, квадроциклах и остальном. Цена адекватная. Например, часовая прогулка на веранде — 9 рублей для взрослого и около 5 для ребенка (на бел. деньги).

Много доступных экскурсий в заповедные зоны по Самарской Луке с богатой историей. Есть где провести время: аквапарки, ранчо, лесные отели, профилактории, турбазы. С общепитом проблем нет — на любой кошелёк. Очень много закусочных, павильонов «быстрой"еды.

Молодежь так и носится туда-сюда с сумками: «Яндекс еда». Цены практически, как у нас. Возможностей заработать, подработать, если не ленивый, гораздо больше.

Я нисколько не пожалела, что отправилась в поездку. Впечатления — незабываемые!