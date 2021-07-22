Жительница Слуцка рассказала, как сделать городской парк лучше. И даже без аттракционов

Я живу в Слуцке более 10 лет. Только одного не понимаю, почему в городе ничего не меняется?

Хочу высказаться про наш парк. Ни качелей, ни аттракционов нормальных нет. Только когда праздник, и то привозные. Тогда что это за парк? В нём должно быть всё: горки, качели, батуты… И на постоянной основе. Сейчас лето. Родители гуляют с маленькими детьми.

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Не понимаю, почему мы должны за всё платить в парке? Даже за питьевую воду. А если нет денег, а ребёнок просит: «Мама, хочу покататься на самокате». Понимаю, мы стараемся зарабатывать, но цены такие поднимают, что ужас.

Большая просьба к городу: поставьте качели, горки, побольше беседок, где родителям можно сидеть в теньке. На траве разложите ковёр, сделайте королевский замок, чтобы детям было интересно играть. Мамы — в беседках, а рядом под присмотром играют дети.

Подгузники стоят почти 100 рублей. Почему город не может собрать деньги и купить качели и горки в парк? Я же не говорю про большие аттракционы.

В парке есть только одна бесплатная площадка с качелями, которые даже не красят.

Получается, голый парк, одни деревья. Стоят площадки, игрушки, но это всё надо покупать. А если нет денег, то что делать? Почему нет бесплатного?

Я не только жалуюсь. Для своего ребенка в деревне у бабушки я сделала всё. Заказала две фуры песка, сделали участок за домом. Купили горку, батут, бассейн, красивый домик, как в сказке «Алиса в Стране чудес». Сама сделала клумбу.

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