«Наконец-то видим, сколько платим за управление нашей крышей». В жировках у жителей Слуцка появилась новая строка

В моей жировке за июнь, как и у всех жителей многоэтажек, появилась дополнительная строка — управление общим имуществом. Она зависит от площади квартиры. За 42,7 м2 за июнь мне насчитали 70 копеек.

Кто читал новость в «Кур'ере» про отдельную услугу и заключение договоров со службой заказчика жилищно-коммунальных услуг, тот не удивился. А вот мои соседи про такое не знали. Пожилые люди полдня обсуждали, почему они обязаны платить непонятно за что и собирались идти жаловаться. Хотя какое жаловаться, если мы и раньше платили за эту услугу, только она не была отдельной строкой.

А теперь наконец-то мы видим, сколько платим за управление нашей крышей и другим общим имуществом дома: подъездом, лестницами, чердаком, кровлей, отмосткой, подвалом, инженерными коммуникациями, лифтами, дворовой территорией. Это очень интересно. Особенно то, что привязали это к площади квартиры, а не к количеству проживающих, например.