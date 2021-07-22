«Наш город приезжие хвалят за чистоту улиц, ухоженность цветников и газонов. Но есть живописные места, замусоренные людьми, со множеством полян, забросанных отходами. Одно из них находится недалеко от центра, на противоположном берегу Случи. Место чудесное: река, деревья, тропки, по которым можно гулять. Но видели бы вы, во что его превратили компании и просто прохожие.

Вероятно, этой весной здесь был субботник в последний раз, было относительно чисто. Но летом людей потянуло к реке с пакетами продуктов, бутылками. Следы их пиршеств повсюду. Это же надо себя так не уважать, не любить свою землю, свой город, чтобы после себя оставлять помойку, а потом приходить сюда снова и продолжать гадить под себя, других слов не нахожу…

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Поражает, что рядом, в десяти метрах, есть контейнеры для мусора… Спрашиваю молодых мужчин, сидящих на поляне: «Ребята! Ну что это такое? Почему везде мусор?» Соглашаются со мной: «Да, это безобразие! Но мы свой мусор выбрасываем в контейнер». Иду по дорожке дальше. Бутылки, пластиковые и стеклянные, этикетки от мороженого, чипсов, обертки от шоколада, окурки, тряпки, пакеты — на каждом шагу, в том числе у самой воды и в реке. Издалека вижу мужчину, который едет по тропе на велосипеде. Остановился, достал бутылку, выпил и бросил на землю. Не выдерживаю, кричу: «Мужчина! Пожалуйста, поднимите бутылку!» Про себя думаю, что скоро в мою голову какая-нибудь бутылка прилетит. Но мужчина поднимает бутылку с земли, показывает мне, что забрал. Представила себе такую картину: все слуцкие дворники ушли разом на неделю в отпуск. С такой привычкой бросать всё куда попало, наш город быстро превратится в помойку.

Подошла ближе к реке, увидела лебединую семью с подросшими лебедятами. Подумала: «Какие вы красавцы, молодцы, сохранили семью. Простите нас за безобразие, которое творят на реке, двуногие хомо сапиенсы!» Пока писала это возмущение, возникла идея создать группу «Спасем Случь вместе!» Правда, не знаю, с чего начать?

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