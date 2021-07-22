Всегда радостно наблюдать, как люди выручают друг друга. Вот вчера в Слуцке возле отделения банка по улице Ленина, 211 видел такую картину.

В банк заходит мужчина. Ну, из этой категории, которых называют «бессмертные». Это когда кто-то в автобусах ездит без маски, в магазинах рассчитывается без маски и ему позволяют. Вот он зашёл, а потом вышел растерянно. И по сторонам оглядывается. Подходит к какой женщине пожилой и спрашивает: где тут рядом магазин, где маску можно купить. Женщина всё поняла, достаёт из сумки новую одноразовую маску и говорит: «Возьмите». Мужчина поблагодарил и достаёт монеты, даёт женщине. А та ни в какую: просто возьмите, не надо денег. Вот так его и выручила.

Приятно в такое время видеть добрые поступки. Если б только все в масках ходили. Ладно сами «бессмертные», так ведь «смертных» заразить могут.

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