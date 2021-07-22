«Он был высокоинтеллигентный человек». Скоропостижно умер Анатолий Солдатов, директор Проектного института в Слуцке

Анатолий Павлович Солдатов родился 6 августа 1953 года в Слуцке. Учился в средней школе № 2. В 1971 году поступил в Белорусский политехнический институт (сейчас — БНТУ) на специальность «Промышленное и гражданское строительство». В 1976 году закончил его с отличием.

После института работал в Стройтресте № 3 в Солигорске. Начинал мастером, позже стал начальником участка. Потом работал главным инженером ПМК-80 в Слуцке. В 1985 году перешёл в Проектный институт (официальное название — Слуцкий филиал ПИПК «Минсксельстройпроект»). До 1992 года работал главным специалистом ОКП, затем — директором.

Лариса Сергеевна, жена Анатолия Солдатова, рассказывает, что в 90-е годы для института наступили тяжёлые времена. Какое-то время здание даже не отапливалось, люди полгода работали дома. Но Анатолий Павлович всё-таки сумел сохранить организацию. Когда там не было бухгалтера, он сам изучил бухгалтерский учёт и совмещал две должности.

Реклама

В свободное время Анатолий Павлович работал по дому, любил ездить на рыбалку. «Но очень редко ездил, — говорит Лариса Сергеевна. — У него был целый набор снастей, множество удочек, спиннингов стояло. Но из-за занятости никак ему не удавалось позаниматься любимым делом.

Он был очень высокоинтеллигентный человек. Никогда ни с кем не ругался. Мы прожили вместе 46 лет. А познакомились 50 лет назад, 22 мая 1971 года. За всё время он никогда меня не обидел, не оскорбил. Он очень уважительно относился к людям.

Это был человек с уникальными способностями, но очень скромный. Никогда не хвалился. Начитанный, грамотный, мог ответить на любой вопрос.

Мы вырастили двоих достойных детей. Дочь закончила школу с золотой медалью, сын — с серебряной. Оба получили хорошее образование.

Для нас его смерть — это страшная потеря. Он пришёл домой, пообедал и сказал «у меня очень сильно болит голова». Вызвали скорую. Было кровоизлияние в мозг.

Скоропостижная, внезапная смерть! Ничто не предвещало. Мы в таком шоке! Я до сих пор не верю. Мне кажется, что он сейчас придёт домой. Мы всю жизнь были вместе, рядом".

Анатолий Солдатов умер 15 июля. Его похоронили на кладбище в деревне Селище.