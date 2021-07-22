Как поставить систему в Париматч

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Прежде всего, выясним, что такое система в Париматч. Она представляет собой вид комбинированной ставки, собранной из нескольких экспрессов. Главным отличием системы в Parimatch, от классического экспресса, является более высокая проходимость ставки. Поэтому данный вид пари достаточно распространен.

Примеры ставки система

Рассмотрим, как работает система в Пари Матч на примере, когда игрок выбрал четыре события:

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  • Барселона обыграет Севилью за 1,50;
  • Реал победит Валенсию за 1,70;
  • Челси сыграет вничью с Арсеналом за 2,20;
  • ПСЖ обыграет Нант за 1,40.

Наша ставка равна 1 000 рублей. В системе будет собрано 4 экспресса по 3 исхода в каждом. Сумма ставки на каждый экспресс равна 250 рублям. При прохождении 3 событий наша ставка выигрывает.

Возьмем калькулятор системы в Париматч, чтобы посмотреть как рассчитывается выигрыш:

  • Допустим, прошли события 1, 2, 3.
  • Умножаем коэффициенты экспрессов: 1,5*1,7*2,2 = 5,61.
  • Считаем сумму выигрыша: 5,61*250 (сумма ставки) = 1 402.
  • Чистый выигрыш составил 402 рубля, при том, что один из исходов не прошел.

Поставить систему через официальный сайт

Чтобы поставить систему на официальном сайте Париматч, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • Авторизуйтесь на сайте;
  • В разделе «Лайв» или «Прематч» выберите нужные события и кликните на цифровое изображение коэффициента выбранного исхода;
  • В открывшемся купоне нажмите на кнопку «Система»;
  • Выберите нужное количество комбинаций, введите сумму ставки;
  • Кликните на вкладку «Сделать ставку».

Сделать ставку система в приложении

Система в Parimatch в приложении ставится по тому же сценарию, что и на основном сайте:

  • Откройте приложение, авторизуйтесь в БК Париматч;
  • Перейдите по вкладке «Спорт» или «Live»;
  • Определитесь с выбором исходов и нажмите на значения коэффициентов;
  • Выберите тип ставки: «Система»;
  • Выберите количество комбинаций, введите сумму ставки;
  • Подтвердите заключение пари.

Для скачивания приложения вам необходимо зайти на официальный сайт букмекера и найти страницу приложений. Вы можете скачать Parimatch для телефонов на базе Андроид и Айфон. Не используйте посторонние ресурсы для поиска приложений. Используйте наш портал по ссылке или официальный сайт букмекерской конторы, чтобы избежать вредоносных ПО.

Ставки через приложение удобны при совершении лайв пари в режиме реального времени, а так же для доступа к вашему аккаунту и всем его функциям в любое время.

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