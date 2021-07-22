Как поставить систему в Париматч

Прежде всего, выясним, что такое система в Париматч. Она представляет собой вид комбинированной ставки, собранной из нескольких экспрессов. Главным отличием системы в Parimatch, от классического экспресса, является более высокая проходимость ставки. Поэтому данный вид пари достаточно распространен.
Примеры ставки система
Рассмотрим, как работает система в Пари Матч на примере, когда игрок выбрал четыре события:
- Барселона обыграет Севилью за 1,50;
- Реал победит Валенсию за 1,70;
- Челси сыграет вничью с Арсеналом за 2,20;
- ПСЖ обыграет Нант за 1,40.
Наша ставка равна 1 000 рублей. В системе будет собрано 4 экспресса по 3 исхода в каждом. Сумма ставки на каждый экспресс равна 250 рублям. При прохождении 3 событий наша ставка выигрывает.
Возьмем калькулятор системы в Париматч, чтобы посмотреть как рассчитывается выигрыш:
- Допустим, прошли события 1, 2, 3.
- Умножаем коэффициенты экспрессов: 1,5*1,7*2,2 = 5,61.
- Считаем сумму выигрыша: 5,61*250 (сумма ставки) = 1 402.
- Чистый выигрыш составил 402 рубля, при том, что один из исходов не прошел.
Поставить систему через официальный сайт
Чтобы поставить систему на официальном сайте Париматч, необходимо выполнить несколько простых действий:
- Авторизуйтесь на сайте;
- В разделе «Лайв» или «Прематч» выберите нужные события и кликните на цифровое изображение коэффициента выбранного исхода;
- В открывшемся купоне нажмите на кнопку «Система»;
- Выберите нужное количество комбинаций, введите сумму ставки;
- Кликните на вкладку «Сделать ставку».
Сделать ставку система в приложении
Система в Parimatch в приложении ставится по тому же сценарию, что и на основном сайте:
- Откройте приложение, авторизуйтесь в БК Париматч;
- Перейдите по вкладке «Спорт» или «Live»;
- Определитесь с выбором исходов и нажмите на значения коэффициентов;
- Выберите тип ставки: «Система»;
- Выберите количество комбинаций, введите сумму ставки;
- Подтвердите заключение пари.
Для скачивания приложения вам необходимо зайти на официальный сайт букмекера и найти страницу приложений. Вы можете скачать Parimatch для телефонов на базе Андроид и Айфон. Не используйте посторонние ресурсы для поиска приложений. Используйте наш портал по ссылке или официальный сайт букмекерской конторы, чтобы избежать вредоносных ПО.
Ставки через приложение удобны при совершении лайв пари в режиме реального времени, а так же для доступа к вашему аккаунту и всем его функциям в любое время.
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