22 июля существует праздник «День трудяги». Он посвящён людям, которые сосредоточены на профессиональных показателях. Этот день навёл меня на размышления о том, хорошо ли быть трудоголиком и счастлив ли человек, который полностью отдаётся работе.

Люди, которые постоянно думают о работе и ставят её на первое место, могут променять родных и друзей на работу даже в выходной день. Они не могут отключиться даже на время.

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Трудоголик в целом — отличный человек, но он многое теряет, когда занят бесконечной работой. Такие люди часто упускают моменты любви и дружбы, не создают или разрушают семью, не замечают красот окружающего мира, гробят здоровье и в конце концов теряют смысл жизни.

Среди моих знакомых были и есть трудоголики. Почему-то не могу назвать их успешными и одновременно удовлетворёнными жизнью людьми. Как ни парадоксально, но для «полного счастья» им не хватает обыкновенной человеческой лени.