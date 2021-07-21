Полив — основной пункт ухода за растениями. Каждый владелец приусадебного участка понимает, насколько тщательно нужно подбирать систему полива и составляющие её элементы.

Автоматиче­ские системы полива для дачи и огорода избавят от необходимости ежедневно таскать лейки и вёдра с водой. Кроме того, продуманная система полива грядок приводит к существенной экономии воды, ведь лейка и шланг обходятся очень дорого, учитывая, сколько воды при таком поливе тратится совершенно впустую.

Капельный полив

Это способ, когда вода выдаётся небольшими порциями, равномерно, постоянно и в правильном месте. Обычно этот метод предполагает увлажнение корневой системы растения и близлежащей почвы. Ни одна капля воды не пропадает зря, а растения не пересыхают и не гниют от перелива.

Система обеспечивает экономичный расход воды, простоту эксплуатации, может оснащаться механическим таймером для автоматического отключения. Вы можете купить парниковый комплект либо тепличный для капельного полива и расширительный комплект к нему с доставкой.

Дождевая система

Дождевой способ имитирует природные осадки, и у такой системы имеются свои плюсы. При дождевом поливе орошается не только прикорневая почва, но и её верхний слой, что уменьшает испарение влаги с поверхности земли. Растения естественным образом очищаются от пыли и грязи. Кроме того, при правильном монтаже эти конструкции визуально незаметны.

Для дождевой системы орошения вам нужно приобрести специальные дождеватели, которые бывают разных видов.

Роторные конструкции имеют вращающуюся головку, распыляющую воду в радиусе 30 метров.

Веерные дождеватели не вращаются и способны поливать землю на расстоянии 18 метров. Они менее удобны и отличаются большим расходом воды.

Подземная система полива

Этот способ полива напоминает капельный, только трубы пролегают не на поверхности земли, а прямо в почве. Суть этой системы заключается в том, что вода подаётся прямо к корням растений по трубкам с отверстиями. Поскольку трубы проложены на достаточной глубине, верхняя часть почвы не увлажняется, поэтому на ней не образуется корка. А значит, не требуется дополнительно рыхлить землю.

Подземная система полива включает в себя резервуар, шланг, дозатор воды, полиэтиленовые трубы. Внутрипочвенная система может быть механической и автоматической. Во втором случае следует её оснастить специальным насосом и таймером.

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