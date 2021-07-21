Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

Последняя представительница рода Радзивиллов Эльжбета Радзивилл умерла на 104-м году жизни. Об этом рассказал Дмитрий Ященко, директор Несвижского музея-заповедника, пишет Sputnik.

«Последний её визит в Беларусь был в 2009 году. Она посещала Несвижский и Мирский замки, а также архивы в Минске. Где будет Эльжбета похоронена, нам пока неизвестно. Фамильная крипта Радзивиллов в Несвиже находится на реставрации, захоронения там не ведутся», — пояснил Дмитрий. Эльжбета Радзивилл родилась в Лондоне 21 октября 1917 года. Вскоре после её рождения родители развелись. Отец Альбрехт вернулся в родовое имение в Несвиж, а она с матерью жила в разных странах Европы. По словам научных сотрудников Несвижского музея-заповедника, она приезжала в замок к отцу каждое лето.

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«В замке у нее было три комнаты, сейчас это залы частных коллекций. С 1935-го, когда скончался её отец, до начала 90-х она не была в Несвиже. Полуофициальный визит у неё был в 1993 году. Дворец она не посещала, потому что тогда в нём был санаторий», — уточнил Дмитрий Ященко.

Эльжбета Радзивилл также дала несколько советов во время реставрации Несвижского замка после пожара в начале 2000-х.