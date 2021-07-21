Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом

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Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом, Слуцк
Фото: Фото: news.ruzhany.info

Последняя представительница рода Радзивиллов Эльжбета Радзивилл умерла на 104-м году жизни. Об этом рассказал Дмитрий Ященко, директор Несвижского музея-заповедника, пишет Sputnik.

«Последний её визит в Беларусь был в 2009 году. Она посещала Несвижский и Мирский замки, а также архивы в Минске. Где будет Эльжбета похоронена, нам пока неизвестно. Фамильная крипта Радзивиллов в Несвиже находится на реставрации, захоронения там не ведутся», — пояснил Дмитрий.

Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом, Слуцк
Фото: Polskie Radio Białystok
Эльжбета Радзивилл родилась в Лондоне 21 октября 1917 года. Вскоре после её рождения родители развелись. Отец Альбрехт вернулся в родовое имение в Несвиж, а она с матерью жила в разных странах Европы. По словам научных сотрудников Несвижского музея-заповедника, она приезжала в замок к отцу каждое лето.

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Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом, Слуцк
Фото: Geni
Умерла Эльжбета Радзивилл. Она последняя, для кого замок в Несвиже был просто домом, Слуцк
Фото: Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж»

«В замке у нее было три комнаты, сейчас это залы частных коллекций. С 1935-го, когда скончался её отец, до начала 90-х она не была в Несвиже. Полуофициальный визит у неё был в 1993 году. Дворец она не посещала, потому что тогда в нём был санаторий», — уточнил Дмитрий Ященко.

Эльжбета Радзивилл также дала несколько советов во время реставрации Несвижского замка после пожара в начале 2000-х.

Радзивиллы — магнатский род Великого Княжества Литовского, представители которого в XV—XVIII вв.еках занимали высшие должности в государстве. Уже к середине XVI века Радзивиллам в Беларуси принадлежали Давыд-Городок, Клецк, Койданово, Копысь, Мир, Несвиж, Чернавчицы, Щучин и множество других населённых пунктов.