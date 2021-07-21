Национальный банк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 8,5 до до 9,25% годовых. Соответствующие решения приняты Правлением Нацбанка 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«С 21 июля в Беларуси увеличивается ставка рефинансирования. Она вырастет с 8,5 до 9,25% годовых. Ставка по кредиту овернайт выросла с 9,5 до 10,25% годовых, а депозиту овернайт — с 7,5 до 8,25% годовых», — сказано в сообщении.

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Нацбанк объясняет своё решение ускорением годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Во II квартале 2021 года оно продолжилось.

Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов.

Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.

В то же время укрепление белорусского рубля в II квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны.

С учётом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9 процента в годовом выражении, сообщили в Нацбанке.

Что такое ставка рефинансирования

Это процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам.

Ставка рефинансирования определяет, насколько дорогие или дешёвые кредиты могут предоставить банки своим клиентам.

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В кредитных договорах с клиентами процентная ставка по кредиту часто привязывается банками к размеру ставки рефинансирования, и при её изменении меняется и стоимость кредита в меньшую или большую сторону.

Подробнее о том, на что влияет ставка рефинансирования читайте в нашем материале: