Mastercard обсуждает закрытие бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру. В Беларуси карты под этим брендом выпускаются в партнёрстве с БЕЛКАРТ. И их выпущено почти 2 млн. Myfin. by выяснил, что с ними теперь будет.

Карты Maestro — это дебетовые карты, которые выпускались (часть из них выпускается до сих пор) Беларусбанком, Белагропромбанком, Белинвестбанком, МТБанком и другими банками. Много карточек Maestro было выпущено для пенсионеров и госслужащих. В Беларуси партнёрские отношения с Maestro выстроены с национальной платёжной системой БЕЛКАРТ. Компании работают по кобейджинговому соглашению, позволяя оплачивать карточками БЕЛКАРТ зарубежные покупки.

Реклама

По данным Нацбанка по состоянию на 1 апреля 2021 в Беларуси действовали 1,9 млн карточек БЕЛКАРТ-Maestro.

Что будет с картами?

Mastercard не желает поддерживать одновременно два бренда на рынке, особенно с учётом того, что Maestro не приносит существенной прибыли.

Резкого отказа от бренда Maestro быть не может, обязателен переходный период.

Один из менеджеров белорусских банков на условиях анонимности рассказал Myfin. by, что даже в случае быстрого принятия решения о закрытии бренда, с белорусскими карточками ничего плохого не произойдёт, их, вероятнее всего, будут поддерживать до конца срока действия.