Белорусский рыбак выманивал червяков током, а в итоге убил себя

Пенсионер из Гомеля добывал дождевых червей для рыбалки с помощью штыря, к которому подвёл 220 вольт. Черви вылезли, а он сам — погиб, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз РБ.

Несчастный случай произошёл в конце июня на даче погибшего возле деревни Рудня-Споницкая Ветковского района. Мужчина 1957 года рождения собирался на рыбалку, и для того, чтобы добыть наживку, вбил в грунт металлический штырь, к которому подключил провода от розетки.

Реклама

Когда черви начали вылазить на поверхность, мужчина принялся вытаскивать штырь из земли. Но не отключил его от сети и погиб от удара током.

«Степень выраженности электротравмы зависит от ряда факторов, к которым относятся метеорологические условия, например, жаркая погода, при которой усиливается потоотделение и снижается сопротивление действию тока, повышенная влажность. Влияет состояние здоровья и возраст человека — пожилые и дети, а также люди, имеющие ряд хронических заболеваний, больше подвержены действию тока», — уточнили в ГКСЭ.