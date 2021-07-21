Дмитрий Минич, главный инженер «Слуцкгаза», через «Кур'ер» призывает жителей Слуцка быть осторожными. По частному сектору ходят люди, которых можно принять за настоящих газовщиков. Но они таковыми не являются.



На самом деле, по словам Дмитрия Минича, эти люди не имеют отношения к госслужбе. Они предлагают пенсионерам сигнализаторы загазованности и свои услуги по завышенной стоимости.

Что это за люди

«Эти люди, как правило, приезжают на машине в частный сектор, — рассказывает Дмитрий Леонидович. — Ходят по домам, выискивают пенсионеров, беззащитных людей. Говорят, что якобы проверяют газовое оборудование у льготных категорий граждан. Представляются работниками какой-то областной организации по безопасности. „Забалтывают“ людей. Спрашивают: „А что у вас с розетками? А как у вас с безопасностью?“ И тому подобное. И предлагают сигнализаторы загазованности.

Дальше они говорят, что сигнализатор стоит 50 рублей. Но к нему якобы прилагается бесплатное обслуживание на 24 месяца. А в договоре, который подписывает человек, стоит сумма 199 рублей. И написано, что клиент не может иметь к продавцу никаких претензий.

У нас уже десятки звонков от обиженных людей, которые думают, что это делаем мы. Они находятся в панике, когда, подписав договор, узнают реальную стоимость этих „услуг“.

Пожилые люди, когда к ним приходят такие непонятные личности, должны хотя бы позвонить своим детям, внукам, посоветоваться. А лучше позвонить к нам, в „Слуцкгаз“!».

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От редакции: телефон горячей линии «Слуцкгаза» — 2−76−28.

Что такое сигнализатор и сколько он стоит

«Сигнализатор загазованности похож на пожарный извещатель, — говорит главный инженер. — Только у пожарного сенсоры дымовые, тепловые. А тут сенсор настроен на определённый вид газа. Это оборудование сегодня есть в магазинах в абсолютно свободной продаже.

Сигнализатору загазованности не нужно сложное техобслуживание. Там пользователю достаточно нажать одну кнопку, и прибор сам продиагнозируется. А затем выдаст звуковой и световой сигналы, которые означают, что он в порядке. Об этом написано в инструкции. И никакой сложной установки эти приборы не требуют».

«Кур'ер» погуглил и выяснил, что сигнализатор загазованности можно очень легко купить в интернет-магазинах за 38 и больше рублей. А более простой датчик угарного газа вообще стоит около 30 рублей. Разница между ними в видах и количестве газов, которые прибор может обнаружить, а также — в его реакции на обнаруженную проблему.

Дешёвые датчики, когда «чуют» угарный газ, пищат и мигают лампочкой. А сигнализаторы загазованности обнаруживают не только угарный, но и природный газ, пищат, мигают лампочкой и (некоторые) могут закрыть электромагнитный газовый клапан. Более сложные системы передают сигнал на диспетчерские пульты, но они уже предназначены не для жилья.

Такое уже было

Дмитрий Минич говорит, что распространители газоанализаторов занимались своими «продажами» и в прошлом году.

По похожей схеме работали и продавцы фильтров для воды, которые ходили по квартирам случчан несколько лет назад. Они тоже представлялись так, что можно было подумать, будто они из госслужбы.

Подробно о разных «интересных» схемах «продаж» «Кур'ер» писал в этой статье. Вот что тогда посоветовал нашим читателям представитель милиции:

«Пенсионерам — не общаться с такими продавцами! А детям стариков настоятельно рекомендую провести беседы со своими родителями, объяснить им, что есть и такой вид обмана, научить родителей говорить простую фразу: „Мне ничего не нужно, до свидания!“ Это поможет сохранить и деньги, и нервы».