В Беларуси вводится временный запрет на вывоз гречки и пшеничной муки. Такое решение принято постановлением № 412 Совета министров. Ограничения на экспорт будут действовать 3 месяца, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Запрещены к вывозу:

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мука из пшеницы и спельты,

крупа грубого помола из гречихи,

гречневое зерно,

готовые продукты из гречихи.

В какой стране изготовлены товары значения не имеет.

Временный запрет на экспорт также касается товаров, находящихся под таможенным оформлением в Беларуси до вступления в силу данного документа, а также вывоз которых выполняется после вступления в силу постановления.

На товары, которые вывозят за пределы Беларуси для оказания гуманитарной помощи другим государствам, а также в качестве припасов, ограничение не распространяется.

Запрет не затронет международные транзитные перевозки, которые начинаются и заканчиваются за пределами территории ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трёх месяцев.