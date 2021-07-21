«Раз ты родился - значит с какой-то миссией». Случчанин о празднике 21 июля - День «Будь кем-то»

В череде всевозможных торжеств 21 июля есть праздник с философским подтекстом — день «Будь кем-то».

Найти своё предназначение в суетном мире весьма непросто. Для начала нужно разобраться в самом себе. Начиная с профессии, места в коллективе, поведения в семье, увлечений и друзей. И научиться радоваться каждому мгновению и вдоху, новому утру и звёздному небу.

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Раз ты родился — значит с какой-то миссией, которую нужно выполнить!

Человек, который осознал, зачем он появился на Земле, — воистину счастлив.