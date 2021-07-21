На даче у случчанина бесследно исчез дом. Как так?

В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Валерий Подобрый. Он рассказал, что его старый дом на даче в Солигорском районе в какой-то момент перестал существовать. При этом по документам он есть, и налог за него он всё равно платит.

Купили дом, но забросили

В 1998 году военнослужащий Валерий Подобрый купил дом в деревне Брянчицы Чепелевского (с 2009 года — Чижевичского) сельсовета Солигорского района по адресу улица Центральная, 109. Семья Подобрых поначалу использовала дом как дачу.

«Я много мотался по полигонам, но периодически мы ездили туда, — рассказывает Валерий Витальевич. — Картошку сажали и прочее. Потом я пошёл на пенсию, нам подвернулся удачный вариант, и мы купили в Мелешках себе дом. В Брянчицы стали реже ездить».

Случчанин затруднился вспомнить, когда в последний раз видел целой свою дачу. Говорит, что, вроде бы, это было в 2010-м году. После этого за домом не ухаживали, серьёзно заболела жена Подоброго, и ему стало «не до того». Но налог за дом он продолжал платить.

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Дом пропал

«Где-то в 2018 — 2019 году дети позвонили и говорят: „Папа, мы поехали в Брянчицы за яблоками, приезжаем, а нашего дома нету“, — продолжает Валерий Подобрый. — Я к соседу обратился. Говорю: „А что это?“ Он отвечает: „Это советская власть“. Сказал, что все „бесхозные“ дома снесли. Но мне об этом никакая бумажка не приходила».

Валерий Витальевич предполагает, что к исчезновению дома мог иметь отношение Чепельский сельсовет. Но этот сельсовет в 2009 году и сам перестал существовать: его упразднили.

Сельсовет: «Собственников домов находим даже за границей, даже если от дома осталась только стена»

«Кур'ер» связался с работниками Чижевичского сельского Совета: председателем Вячеславом Городецким и управляющей делами Юлией Брилевской.

Председатель сказал, что ни один дом в сельсовете ни в 2010 году, ни позже совершенно точно не сносили без ведома хозяина. Заброшенные дома отчуждают только через суд. И сельисполком в каждом случае разыскивает не просто собственников дома, но даже предполагаемых наследников.

Управляющая делами подтвердила это: «Дома мы сносим только официально. И только через суд изымаем у собственников, — объяснила Юлия Николаевна. — Соответственно просто так кто-то снести его не мог. Этого быть не может. Без суда никто не имеет права принять решение о сносе.

У нас сейчас ведутся работы по Брянчицам в рамках 357-го Указа (о пустующих и ветхих домах — Прим. ред). В настоящее время уже один дом в деревне перешёл в нашу собственность, мы приняли решение о его сносе. На рассмотрении в суде — ещё три дома. Мы публикуем информацию об этом, а собственников домов находим даже за границей. Даже если от дома осталась только одна стена.

Например, 19 июля связывались с Чехией. Официально в суде по вайберу предполагаемая наследница отказывалась от дома. А уж Слуцк — это далеко не Чехия, и здесь проще найти человека. О том, чтобы сносить дом не уведомляя, не может быть и речи».

Про налог

Валерий Подобрый говорит, что после того, как его дети обнаружили пропажу дома, ему звонили из налоговой.

«Так и так, мол, платите налог, — рассказывает случчанин. — Я говорю: „За что платить, если у меня дома нету“. Они говорят: „Нас это не волнует, он числится в МБТИ“. Он и сегодня числится, что там дом, сараи, погреб, колодец. Но этого нет.

Я звоню в МБТИ. Там сказали, что я должен приехать к ним, оплатить их услуги. А они выедут на место, посмотрят, что дома нету, и спишут его с меня. Это будет стоить около 130 — 170 рублей. Я говорю: „Ни хрена себе! У меня пропал дом со всем имуществом, а я ещё за это должен заплатить!“».

Что могло произойти и что можно сделать

«Я не могу утверждать, есть этот дом или нет, — говорит управляющая делами сельисполкома Юлия Брилевская. — Для этого нужно выезжать и смотреть. Возможно, дом просто разрушился, раз за ним не ухаживали. В Брянчицах очень много заброшенного жилья. Я там была больше года назад на обследовании. И мы столкнулись с тем, что от некоторых домов осталось по одной стене.

Возможно, я не исключаю, кто-то разобрал это дерево [из которого был построен дом]. Всякое может быть. Ну, обеспечивать сохранность своего имущества должен каждый самостоятельно.

Если начисляются налоги, есть регистрация в МБТИ, а дом уже разобрал кто-то, значит, нужно прекращать право на этот дом».

Документы и карты

Согласно договору купли-продажи, у Валерия Подоброго в Брянчицах был дом полезной площадью 24,1 квадратных метров, с сенями, погребом, сараем и забором. Также у Подоброго есть договор аренды на земельный участок в Чепелевском сельсовете.

Согласно извещению ИМНС, Подоброму за 2020 год начислили 8,11 рубля налога на участок и 6,42 рубля налога на жилой дом, расположенные по адресу Брянчицы, улица Центральная, 109.

На публичной кадастровой карте по указанному адресу отмечено только капитальное строение. Участок рядом не значится. На снимке со спутника видно, что на месте дома № 109 нет чего-то похожего на полноценный одноквартирный дом.