Я сейчас на пенсии, но постоянно ищу варианты дополнительного заработка, осваиваю новые навыки и умения, надеюсь найти достойное и оплачиваемое занятие. Пандемия вызвала в интернете шквал предложений обучения новым профессиям для работы «на удалёнке», причём бесплатно. Только откроешь страничку в соцсетях, тут же вылазит: «Обучу бесплатно!».

Бесплатное обучение — что это

Особенно этого много в Instagram и во ВКонтакте. Пишут примерно так:"Онлайн-профессии, где в 21 веке пенсионеры зарабатывают побольше многих офисных работников". Агитируют женщин, девушек, пенсионеров — гендерный перекос очевиден. Расчёт на женскую доверчивость. Варианты такие: обучение работе с текстом, с видео и фотоматериалами; работе с людьми; созданию сайтов; оказанию услуг дистанционно и предложения стать специалистом по рекламе. Возникает вопрос — а почему все они так хотят обучить меня бесплатно? И чему бесплатно можно научиться?

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Я не удержалась и попробовала — перешла по ссылке и записалась на бесплатное обучение копирайтингу. Создатели курса уверяли, что писать успешные тексты сможет любой человек.

Что из себя представляют эти курсы

На самом деле программа включает несколько вебинаров с домашними заданиями, которые никто особенно не проверяет. Содержание онлайн лекций сводится к тому, чтобы убедить слушателей в необходимости продолжить учиться платно. «Вот на платных курсах, — говорит лектор, — обучим всем тонкостям и даже найдем работодателя».

Курс построен по принципу продающей воронки. Задача наставника — вовсе не научить чему-то, а разжечь интерес у потенциального покупателя и подвинуть к записи на платный курс.

Сами спикеры на одном из вебинаров обмолвились, что из 10 обучившихся начинают работать примерно двое. Некоторые преподаватели признались, что они имеют другую основную работу по найму. Почему же они сами не зарабатывают, если это так легко, как они говорят?

Для успешной работы «на удаленке» большинство из таких учителей имеет высшее образование, и не одно. Успешные копирайторы — это словесники, журналисты, маркетологи, психологи.

Что в итоге

Заинтересовавший вас курс бесплатного обучения пройти можно, но рассчитывать действительно, но своить новый навык, который позволит сразу зарабатывать, не стоит. Для себя я сделала вывод, что кое-что из занятий почерпнуть можно, но не поддаваться агитации поступить на платную учебу. Никакой работы она не гарантирует, потому что платное обучение для этих людей — это только способ зарабатывать деньги для них самих.

Об устройстве на работу

У меня есть знакомые пенсионеры, закончившие платные курсы. Но состоятельными людьми никто из них не стал. И платное обучение не особенно помогло и в поисках работы. Разнообразные биржи предлагают выполнить тестовую работу. За многочасовое сидение не платят совсем или платят копейки. Нагло эксплуатируют новичков, которые стараются, чтобы их оценили. Нуждающихся в работе — очень много, а удалённый работодатель никем не контролируется. Это ещё один способ получить дармовую рабочую силу. Захватывающие истории, написанные от лица пенсионерки, добившейся успеха, — это всего-навсего грамотно составленный продающий текст.

Личный опыт

В поиске удаленной работы, как ни странно, на первом месте — личные контакты.

Любая история успеха индивидуальна. По моему опыту, после бесплатного обучения лучше продолжить самообразование и изучать спрос на рынке труда по разным источникам. Нарабатывать собственный опыт в развитии специальных навыков. Это не будет быстро, как обещают рекламщики. Не лишне в ближайшей налоговой поинтересоваться юридической стороной удаленной работы.

Нужно не забывать такой нюанс, как владение компьютером на уровне продвинутого пользователя. Без этого никак. В рекламе поражает обещание приличного заработка людям, которые умеют только печатать тексты. А как общаться с работодателем, получать, например, зарплату на электронные кошельки, не владея Интернетом?

Так что на рекламу удаленного заработка лучше смотреть критически. Спросить себя: «А зачем этим людям так нужно учить меня бесплатно?». Здесь актуальна поговорка «Семь раз отмерь, а один — отрежь».