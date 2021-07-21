В Беларуси продолжается вступительная кампания — 2021. С 20 июля вузы начали принимать документы от абитуриентов. Рассказываем с какими минимальными баллами можно поступать, когда вступительные экзамены и зачисление на бюджет.

До какого числа вузы принимают документы?

Документы для поступления на бюджет принимают с 20 по 26 июля.

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Для тех, кто планирует идти в вузы сельскохозяйственного профиля:

на очное — с 20 по 28 июля (и платно, и на бюджет);

(и платно, и на бюджет); на заочное — с 15 ноября по 5 декабря.

А если хочешь учиться платно?

с 20 июля по 5 августа — в Академии МВД, Могилёвском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

— в Академии МВД, Могилёвском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 20 июля по 10 августа — для тех, кто собирается учиться на дневном на сельхозспециальностях. С 15 ноября по 5 декабря — для тех, кто хочет поступать сюда же, но на заочное отделение.

— для тех, кто собирается учиться на дневном на сельхозспециальностях. — для тех, кто хочет поступать сюда же, но на заочное отделение. с 20 июля по 9 августа — во всех остальных вузах.

— во всех остальных вузах. с 20 по 22 июля — для абитуриентов, которые окончили профильные педагогические или аграрные классы и собираются на педагогические и сельскохозяйственные специальности.

С какими минимальными баллами можно поступать?

Минимум по русскому и белорусскому — от 10 баллов, для будущих филологов — от 25 баллов. По математике, физике, химии и биологии — от 20, но, если это второй профильный, то от 10. По истории, обществоведению, географии, иностранным языкам — от 25 баллов. Опять же, если это второй профильный, то — от 15.

Когда вступительные экзамены?

С 27 июля по 4 августа. Исключения — Университет гражданской защиты МЧС, Военная академия и военные факультеты. Там экзамены назначены на 27−29 июля.

На сельхозспециальности:

на очное — с 29 июля по 4 августа,

на заочное — с 6 по 15 декабря.

Когда зачисление на бюджет?

В большинстве университетов зачисление на бюджет состоится до 5 августа. Хотя в некоторых вузах сроки другие.

В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС и на военных факультетах зачисление пройдёт по 31 июля .

. В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств — по 6 августа.

Для заочников, которые собираются получать образование в вузах сельхозпрофиля, — по 20 декабря.

Когда зачисление на платное?

По 11 августа. Исключение — заочное отделение в университетах сельхозпрофиля. Здесь всё определится до 20 декабря.