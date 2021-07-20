Случчанка Наталья Сытько вышивает редкой красоты рушники. Почему она не продаёт свои работы, а только дарит

Случчанка Наталья Ивановна Сытько 17 лет вышивает рушники с народным белорусским орнаментом. Она знает значение каждого символа, может рассказать историю создания каждого, расшифровать узоры. За это время она вышила более 100 рушников. Уникальные изделия не раз демонстрировались на районных, областных и республиканских выставках. Мастерица рассказала «Кур'еру», как появилась такая страсть к рушникам, сколько времени уходит на одно изделие, и почему Наталья не оставляет узелков на своих творениях.

Детство в деревне и работа инженером

«Я родилась в Минске в 1951 году. Каникулы проводила у бабушки, в деревне Грабовка Гомельской области. Помню, как летом полола грядки, доила корову. Зимой бабушка, как и другие женщины в белорусских деревнях, ткала постилки, половички. Интересно было смотреть, как она это делает.

После окончания школы поступила в БПИ (Белорусский политехнический институт, теперь — БНТУ, Белорусский национальный технический университет), окончила машиностроительный факультет. По специальности — инженер — механик, трудилась в Слуцке на заводе «Эмальпосуда», на Слуцком комбинате хлебопродуктов. Ещё работала приемным родителем — воспитателем, вырастила своих двоих сыновей и двух приемных девочек. Сегодня меня радуют шестеро внуков.

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Когда начала вышивать рушники

Первый рушник вышила на свадьбу младшему сыну в 2004 году. А вскоре, на празднике «Дожинки — 2005» в Слуцке, увидела на выставке рушники с белорусскими орнаментами. И захватило — захотелось освоить это искусство, вышивать именно красными и черными нитками на белом фоне.

Училась у надомниц и по книгам

Первые навыки шитья и вышивания получила, когда жила в общежитии. Во время декретного отпуска помогала знакомым, которые зарабатывали надомным трудом: шили, вышивали. Мне это пригодилось, когда начала осваивать любимое теперь дело. Чтобы разбираться в тонкостях мастерства, искала в библиотеке книги по вышиванию, читала, а образцы орнаментов подбирала в журналах. Использовала традиционные узоры белорусских орнаментов, но добавляла свои элементы, меняла размеры".

Лучшим материалом для рушников, по мнению рукодельницы, является кобринская канва. А для вышивки Наталья использует особые нитки — слонимскую пряжу, по её мнению, они смотрятся эффектнее всего. Иголки для вышивания тоже подходят не все, только специальные — с большим ушком и тупым концом.

Про узоры и их значения

Основная техника вышивки, которую использует Наталья, — это крест, который может быть крупным и мелким. Есть и особенный крест — болгарский, он восьмиконечный. Крест, по словам мастера, — это древний символ. Почитание креста предки связывали с «живым» священным огнём. Он символизировал две скрещенные палочки, при помощи которых добывали огонь. Позже был использован в религии.

В свадебных рушниках главными символами являются птицы — голуби, павлины, фениксы, которые обязательно должны смотреть друг на друга. Важной деталью является древо жизни и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание молодым процветания, здоровья, богатства, рождения детей.

Наталья нашла в своё время интересный узор — «Перунов крест». Использовала его, и получился особенный рушник, который может использоваться в обрядах — молитвах о дожде. Именно сейчас нам так не хватает небесной влаги. Есть в коллекции Натальи рушники с символами достатка, но не богатства. В древности наши предки считали достатком, когда старого хлеба хватало до нового урожая. Символы крепкой семьи, непрерывности рода, символы души — все это можно увидеть на рушниках слуцкой мастерицы.

Изделия на религиозные темы — пасхальные, рождественские. Обязательный элемент пасхального рушника — вышивка букв ХВ (можно «Христос воскресе»). Также на рушнике могут быть изображены свечи, кулич на Пасху и писанки. Лучшие цвета — сочетание черного и красного, как принято с давних времен. В настоящее время допускается использование золотого и зеленого.

Соблюдает традиции

На изготовление одного рушника у Натальи уходит 1,5 — 2 месяца. В год получается 5 — 6 изделий. Сколько всего рушников сделано, она не знает, примерно около 100, а дома хранится около 80. По её словам, это самая большая коллекция в Беларуси.

К вышиванию рушника Наталья относится трепетно, соблюдая традиции и поверья с этим связанные. Главным требованием, считает мастер, является отсутствие узелков и петель как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Это символизирует единство мысли и действия. Важно так же, чтобы творение создавалось, что называется, «одним духом», тогда в нём сохраняется энергия символа и мастера. Наталья не продаёт свои творения, а дарит близким, как защиту, оберег от бед, болезней, как символ счастья и достатка. Её рушники есть в слуцких храмах.

Для неё каждое изделие — результат душевного труда. Наталья помнит историю создания каждого рушника — как появилась идея, как создавался и вынашивался узор. Она вкладывает в свои произведения сокральный смысл. Для неё важна красота, сохранение и передача традиций, а не материальная выгода.

О планах на будущее

«Хочется найти единомышленников, обмениваться опытом, — говорит Наталья. — Есть потребность научить этому искусству других людей, молодежь. Раньше, до пандемии, меня часто приглашали в школы, где я рассказывала о тонкостях вышивания рушника в национальных традициях, проводила мастер — классы. Хочу продолжить эту работу».