Название этого растения сусак зонтичный. Слово «сусак», есть версия, в переводе с тюркского означает «цветок».

Согласитесь, есть что-то привлекательное в этих зонтиках над гладью нашей реки Случь.

В старину из корневищ сусака выпекали хлеб, и это растение носило народное прозвище «хлебница». Его ещё называют «якутский хлеб». По результатам изучения состава сухих корневищ этого растения, в них содержится 60% крахмала, 14% белка, 4% жира. В некоторых странах и сейчас из корневища сусака делают муку и пекут хлеб и лепешки. Кроме того, корневища запекают и жарят с салом. Любопытная информация. В Америке сусака не было, но со со временем его туда завезли. Так он там стал вытеснять местные виды растений, и американцы с ним борются. А у нас сусак — украшение природы!

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