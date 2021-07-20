«За минуту развёл меня на деньги». Женщина рассказала, как она попала на слуцкого Остапа Бендера

Недавно произошёл со мной такой случай, по поводу которого не знаю, больше досадовать или смеяться.

Иду я на днях по улице в 11 городке. Навстречу мне мужчина с милой маленькой собачкой на поводке. Улыбается и здоровается. Смотрю, вроде лицо не знакомое, но тоже здороваюсь. Он приветливо продолжает разговор, интересуется, как дела. Я судорожно пытаюсь вспомнить, откуда я могу знать его, отвечаю уклончиво: «Нормально». Ситуация не очень удобная — я не могу его вспомнить, но и просто отвернуться и уйти тоже неловко.

Он продолжает разговор, спрашивает, там же ли я работаю. Поневоле отвечаю, что там же. Потом говорит, что ему не хватает рубля, могу ли я его выручить. Достаю из кармана пригоршню монет, но рубля там нет, только копейки и двухрублёвая монета. Видя это, он говорит: «Вы не подумайте, что на выпивку». Он и действительно, вроде на алкаша не похож. Даю два рубля.

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Он сразу прощается и уходит. И тут я выхожу из ступора и понимаю, что просто развёл на деньги. Говорю ему вслед: «Какой развод! Я вас всё-таки не знаю!». Он только улыбнулся в ответ. Но не побежишь же догонять и требовать назад — сама же отдала. За минуту развёл меня на деньги!

Я удивилась собственной доверчивости и вспомнила знаменитого персонажа «Двенадцати стульев» Остапа Бендера, который знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег у граждан». Слуцкий мошенник добавил к его списку свой — 401-ый.

Не будьте легкомысленными и доверчивыми — не давайте деньги первому встречному, даже если он «косит» под вашего знакомого!