«Мы были „голые“, голодные, но весёлые». Как жили в Новодворцах Слуцкого района под оккупацией и после войны

Ольга Тарасовна Шевцова родилась в Новодворцах в 1928 году. В этом году 12 июля ей исполнилось 93 года. Она рассказала «Кур'еру», как подростком пережила оккупацию и как деревенская молодёжь развлекалась в голодные послевоенные годы.

Арест отца

В семье Шевцовых было четверо детей. Родители работали в колхозе. В 1938 году отца семейства арестовали.

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«Как-то на работе отец прочитал в газете, что Ежов раскрывает троцкистов, — рассказывает Ольга Тарасовна. — И вслух произнёс: „Его сейчас самого раскроют“. Нашлись люди, донесли на него. Отцу дали 10 лет, в 1942-м он умер в лагере в Коми АССР».

Правда, после войны Шевцова реабилитировали посмертно.

Начало войны

В июне 1941-го Ольге было 13 лет. Старший брат уже учился в Минске в институте иностранных языков. Мать работала в колхозе свинаркой, растила младших — двух дочерей и сына. В доме у Шевцовых квартировался офицер с женой и 9-месячной дочкой.

Ольга Тарасовна хорошо помнит, как ночью Слуцк начали бомбить. Офицер-квартирант сразу же отправился в воинскую часть в 1-м городке. Потом вернулся и сказал жене, чтобы она собиралась: семьи военных будут эвакуировать. Женщина взяла свою малышку, торбочку с вещами, и больше ни её, ни офицера в деревне не видели.

Утром жители Новодворцев собрались на улице возле громкоговорителя. «Ждали, что будут говорить, — рассказывает Ольга Тарасовна. — А сказали, что напали на нас немцы, но враг будет разбит, мы победим. И мы в это верили».

Оккупация

Когда начались бои за Слуцк, семья Шевцовых ушла в деревню Великая Слива, которая располагалась подальше от города. Там они пробыли три дня, а когда вернулись, увидели, что большая часть села сгорела. Их хата осталась целой.

К тому времени из Минска вернулся старший брат Ольги, да ещё взяли на постой соседа-погорельца.

В скором времени в Новодворцы въехала колонна немецких танков. Оккупанты проехали всю деревенскую улицу, остановили машины и стали расселять по хатам своих офицеров.

Во дворе у Шевцовых был колодец. Видимо, поэтому немцы решили пригнать к ним передвижную кухню: огромную крытую брезентом грузовую машину.

«Они вышли из этой кухни, зашли к нам в хату, — рассказывает женщина. — И один немец говорит: „Варм васер“ (тёплая вода). Показывает нам чугунок, показывает воду, показывает печь. А мы не понимаем. Только когда немец уже сам взял горячую воду из печи, мы поняли. Потом я брату говорю: „Ты же учился уже год в институте иностранных языков. И ничего не понимаешь?“. Он мне: „Я испугался“».

Жизнь при «новом порядке»

Немцы установили в деревне комендантский час. После 9 часов вечера нельзя было выходить из дома. Люди закрывали ставни, чтобы не было видно, что в доме свет. По улице ходили немецкие патрули.

Колхозных коней оккупанты разделили между населением — один конь на две хаты.

«Свиней с фермы таскали себе на кухню. Принесут свинью, чисто-чисто её разделают, — рассказывает Ольга Тарасовна, — нам голову отдадут, ноги и потроха. Сами только мясо едят. Так и съели всех колхозных свиней».

По всей деревне немцы повесили фонари. Как-то один фонарь упал на вишню. Дерево загорелось, и огонь перешёл на хаты. Сгорел и дом Шевцовых. Некоторое время погорельцы ютились у односельчан, а потом выкопали землянку. В ней и прожили всю оккупацию.

По словам Ольги Тарасовны, в Новодворцах немцы не лютовали. В Слуцке же творилось всякое, в том числе и казни.

«Мама раз пошла в город, — вспоминает Шевцова. — Она уже плохо видела, у неё была катаракта. На площади собралось много людей. Она решила ближе подойти, посмотреть, что там происходит. Шла-шла и стукнулась о что-то головой. Глянула — перед ней висит человек. Тогда в Слуцке человек 12 повесили».

Про немцев, которые пытались помогать

В Новодворцах немцы устроили госпиталь. Один немецкий фельдшер подружился с местной медсестрой. Он выносил из госпиталя лекарства и отдавал ей. А она лечила односельчан, которые болели тифом. За это фельдшеру передавали кто яйца, кто кусочек сала. По словам Ольги Тарасовны, в её семье все переболели тифом, но благодаря этим лекарствам никто не умер. Потом кто-то «заложил» немецкого фельдшера, и его убрали из деревни.

Помогал местным и начальник продовольственных складов, захваченных немцами неподалёку от деревни. В то время молодёжь часто угоняли на работу в Германию. Жители деревни, которым приходили повестки на такие работы, обращались к «шефу» складов. И он всех брал к себе на работу. «В деревне поговаривали, что он какой-то „немецкий революционер“», — говорит Ольга Тарасовна.

Освобождение

В начале лета 1944 года жители Новодворцев в тихую погоду отчётливо слышали приближающуюся канонаду. Красная армия гнала нацистов из Беларуси.

В Слуцке снова начались бои. Но теперь уже освободительные. Деревенские снова бежали подальше от города. Семья Шевцовых пережидала бомбёжки в Лесунах. Оттуда они видели и легендарные «Катюши», и артиллерийский огонь.

В Слуцке и Новодворцах война закончилась. Местные сдали лошадей обратно в колхоз, а семье Шевцовых отдали под жильё обветшавшее гумно. Братья Ольги перенесли это гумно в свой двор. В одной части устроили хлев для коровы и свиньи, а в другой — небольшое жилище 4 на 5 метров. Туда семья переселилась из землянки.

Ольга Тарасовна вспоминает, что некоторые девушки из Новодворцев во время оккупации «гуляли» с немцами и фотографировались с ними. Когда пришла Красная Армия, «женихи» уехали, а девушек с собой не взяли. Фотограф отдал все снимки куда надо. В итоге девушек арестовали и отправили в лагеря.

Про моду и развлечения в послевоенных Новодворцах

«После войны у нас никакой одежды не было, — рассказывает Ольга Тарасовна. — Помню, в колхоз привезли, может, три рулона ситца. Розового, с чёрными „каплями“. Давали по три метра на человека. И все девушки ходили на танцы в платьях из этого ситца. У меня тоже было розовое в чёрные „капли“ платье -„Татьянка“. Потом десантники стали продавать парашюты. Мы покупали их, красили, кроили и шили себе платья».

Вокруг Новодворцев было несколько военных городков. После отбоя солдаты сбегали из казарм и с гармошками толпами приходили в деревню. Танцевали с местными девушками почти до утра.

«Мы были „голые“, голодные, но весёлые, — вспоминает то время Ольга Тарасовна. — У нас этих военных женихов было!.. Мы все за солдат повыходили замуж. Своих хлопцев не признавали. Они невест из других сёл приводили».

Работа, замужество, жизнь

После войны Ольга пошла работать в колхоз. Трудилась помощником бригадира, грузила торф на ТЭЦ в Слуцке возле 1-й школы. Заработанные деньги отправляла братьям-студентам: старший продолжил учёбу в институте иностранных языков, а младший поступил в политехнический. Сестра Ольги тоже осталась работать в колхозе.

В 24 года Ольга вышла замуж за военного прапорщика. Молодая семья построила себе дом, в котором Ольга Тарасовна живёт до сих пор. Вместе с мужем они вырастили троих детей, всем дали высшее образование.

«Мужик у меня толковый был, — говорит Ольга Тарасовна. — Я тоже всё время старалась. Последние 27 лет доила коров. Платили нормально. Всё у нас было».

Сейчас, несмотря на возраст, Ольга Шевцова продолжает хлопотать по хозяйству, гуляет со скандинавскими палками, смотрит кино и читает газеты. На вопрос, как ей удалось так хорошо сохраниться, она отвечает: «Всю жизнь работала. И теперь тоже, слава Богу».