На улице Магистральной Слуцка работают новые светофоры. Фото

По словам водителей, на прошлой неделе заработали светофоры, которые установили больше года назад на пересечении улицы Магистральной с улицами Зелёная и Чехова. Несколько дней назад их отключали, но сейчас они опять работают.

Один из водителей сказал: «Была даже пробка из-за светофора. Потом выключили, чтобы отрегулировать». Местные жители добавили, что ездить по Магистральной пока непривычно.

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Напомним, что реконструкция улицы Магистральной началась в 2018 году. Её расширили — сделали переходно-скоростную полосу торможения и разгона от места пересечения с улицей Зелёной до улицы Ивановского. В 2019-м улицу Чехова соединили с Магистральной. Двумя годами ранее, в 2017-м, начались работы по расширению улицы Зелёной.