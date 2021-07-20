«Россия и Армения дышали на в спину». Слуцкий ансамбль «Папараць-кветка» завоевал Гран-при в хореографии на «Славянком базаре»

Слуцкий детский ансамбль танца «Папараць-кветка» выступил на фестивале-конкурсе «Радуга над Витебском», который проходил с 17 по 19 июля на «Славянком базаре». Ребята завоевали Гран-при и два диплома первой степени.

Слуцкие танцоры получили:

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диплом I степени за эстрадный танец, возраст — 10−13 лет;

диплом I степени за народный танец (стилизация), возраст — 14−17 лет;

Гран-при в номинации «Хореографическое творчество».

«Впервые за 11 лет жюри не смогло сделать выбор в пользу одного коллектива и присудило два Гран-при — нам и образцовому коллективу из Минска „Карусель“. Вот такая была борьба на равных, не считая Армению и Россию, которые тоже дышали нам в спину», — рассказала «Кур'еру» Ирина Лаврова, руководитель образцового ансамбля танца «Папараць-кветка».