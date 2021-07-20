«Из картона и туалетной бумаги». Случчанка купила с рук садовые фигуры, которые не простояли и месяца (фото)

Разместите, пожалуйста, крик души! Тема касается дачников и людей, живущих в частном секторе.
<…в Слуцке есть место, где…> прямо из своего гаража люди продают фигуры для сада. Фигуры красивые, цветные, разной тематики, с доброжелательными надписями. Претензий к внешнему виду совершенно нет!
Цену выставляют, как в магазине за гипсовую статую! Случчане и гости города, не ведитесь на <…>! Важно, чтоб люди знали и не попадались на эти покупки. Заранее спасибо!
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