«Из картона и туалетной бумаги». Случчанка купила с рук садовые фигуры, которые не простояли и месяца (фото)

Разместите, пожалуйста, крик души! Тема касается дачников и людей, живущих в частном секторе.

<…в Слуцке есть место, где…> прямо из своего гаража люди продают фигуры для сада. Фигуры красивые, цветные, разной тематики, с доброжелательными надписями. Претензий к внешнему виду совершенно нет!

Фотографии: Марина 1 из 3

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Я купила шесть фигур как для себя, так и на подарок. И все шесть фигур не простояли и месяца. А самое забавное, что выдают за гипсовые фигуры, а в самом деле изготовлены из картона и туалетной бумаги. Мы купили такой бумажный гриб, а шляпку большого гриба заливали сами строительной смесью. У доброжелательного гнома просто треснула шляпа. И фигура стоит в тени, но уже не приветствует гостей нашего дома. Но повезло, что гном не из бумаги.

Цену выставляют, как в магазине за гипсовую статую! Случчане и гости города, не ведитесь на <…>! Важно, чтоб люди знали и не попадались на эти покупки. Заранее спасибо!

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