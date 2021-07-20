Международный день торта — совсем молодой праздник. Его отмечают в мире 20 июля всего лишь десятый раз.

Это сладкое удовольствие ждут все гости, и без него не проходит ни одно пиршество. Торт обладает уникальной способностью объединять людей и делает любое событие, даже скромные посиделки, торжественными.

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Ежегодно данный праздник имеет свою марку, а каждый из нас чаще всего покупает к столу полюбившийся десерт. Слуцк славится своими мастерами тортов и разнообразием вкуснятины.

И пусть чаще звучит девиз этого праздника: «Я иду к тебе с тортом!».