Записки очевидца: каким был Слуцк в 1916 году

«Кур'ер» начинает публикацию отрывков из воспоминаний преподавателя и бытописателя Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Этот период, как указывает Игнатьев в своих воспоминаниях о жизни и деятельности в нашем городе, был для него самым богатым периодом жизни по переживаниям и впечатлениям. А для нынешних случчан — это настоящий экскурс в историю родного края, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края», где можно прочитать все части.
Слуцк — типичный захолустный город Белоруссии. Он расположен на шоссе из Бобруйска на Барановичи: от Бобруйска на расстоянии 100 километров и от Барановичей — 65 километров. Только во время войны Слуцк был подключён к общей железнодорожной системе, а до этого линия от ст. Осиповичи проходила только до ст. Старые Дороги, что примерно в 30 километрах от города.
Город был весь во фруктовых садах. На славе были слуцкие бэры. Из прочих растений: каштаны, персидская сирень, белая акация, тутовое дерево, жасмин.Из 22 тысяч населения примерно 19 составляли евреи, а остальное население — белорусы и поляки. Только 10−20 человек великороссов.
Среди евреев было резкое размежевание по социальному положению: владельцы мельниц — Гутцайт и Мышалов в числе богатеев. К ним примыкали владельцы магазинов — Гецов, Грейсух и др., владельцы кафе — Соломяк, Соловейчик, лесоторговцы — Осовский, Хинич и др., владельцы гостиниц — Некрич и др., мясоторговцы, гешефтмахеры — Эпштейн, Мигдал и др.
Значительную прослойку составляли ремесленники — сапожники, швейники и пр. Самый большой слой составляли бедняки.
В городе были книжные магазины — Гринвальда и Файтельсона, аптекарский магазин Гольдберга. Учебные заведения: мужская и женская гимназии, коммерческое училище, высшее начальное училище и духовное училище. Во время войны открыта была ещё частная мужская гимназия Островского. В мужской гимназии, духовном училище и высшем начальном училище учились преимущественно дети мелких чиновников, крестьян и мещан белорусской национальности, а в коммерческом училище и женской гимназии было значительное количество еврейских детей.
В духовном училище, женской гимназии и в высшем начальном училище преобладали белорусы.
В городе была земская больница. Популярным врачом был Шильдкрет, преждевременно умерший от заражения крови. Он страдал геморроем и, будучи врачом, небрежно относился к своей болезни. Одновременно с ним в больнице работал врач Перминов, бывший военный врач, хороший хирург. Он сделал ему операцию, но было уже поздно.
По случаю гибели Шильдкрета из Минска приезжала комиссия, проверявшая правильность сделанной операции, которая при всей тщательной проверке нашла, что операция проведена безупречно.
В городе ещё были врачи: женщина Майзель, частнопрактикующая, Щербович-Вечер, военный врач, он же врач духовного училища, тоже рано умер при заражении сыпным тифом, врач-поляк Селицкий.
Из культурных учреждений были: клуб Ивановой, частной предпринимательницы, и летний театр Соловейчика, тоже частное предприятие.
В городе были отдельные ряды по торговле мясом, причём различались сорта его: трефной и кошер. Последний употребляли в пищу евреи, а прочие — и тот, и другой сорт. В кошер входила передняя часть туши, которая разрешалась только в пищу евреям.
Ряды содержались в антисанитарном виде. Лавочки по продаже сала и фруктов были расположены на площади у городского собора.В городе, в юго-восточной части его, на Тройчанах на берегу речки Случь был старинный монастырь, игравший, очевидно, большую роль во время униатского движения. На площади монастыря была старинная каменная массивная церковь, в подполье которой находилась гробница Софьи Радзивилл.
Около монастыря был большой фруктовый сад с хорошими сортами яблонь, груш и слив. За монастырём стояли деревянные приземистые здания, в которых жили батраки, и хозяйственные строения.
На площадке монастыря стояло длинное двухэтажное здание духовного училища и около него тоже фруктовый сад и хозяйственные строения. У входа на площадку духовного училища росли тутовые деревья и кусты персидской сирени.
Вся площадь монастыря, расположенная по берегу реки Случь, имела весёлый вид и охотно посещалась жителями города. Речка была не широкая, но глубокая настолько, что позволяла купаться, плавать, нырять. По берегам речки рос камыш, который придавал речке поэтический вид.
В центре города, на холме, который был, очевидно, создан искусственно, представлял насыпь, стоял городской собор, массивное каменное здание, а вблизи него деревянная церковь, которая первоначально и была соборной. Весь холм был покрыт фруктовыми деревьями. Около церкви был деревянный дом, в 4−5 комнат с верандой — квартира настоятеля собора.
В городе была ещё кладбищенская каменная церковь, две деревянные, из которых одна сгорела, костёл, массивное каменное здание, кальвинская церковь и несколько синагог, расположенных в отдельных частях города. Как правило, синагоги были каменные и довольно большие.
Здание мужской гимназии было каменное, двухэтажное, мрачное, очевидно, построенное ещё во времена униатского движения. Отдельно от него на берегу реки стоял большой одноэтажный деревянный дом — квартира директора Слуцких мужской и женской гимназий — действительного статского советника и кавалера Владимира Константиновича Соколова, а неподалёку от него домик инспектора гимназии — Андрея Андреевича Воскресенского.
У женской гимназии были два здания: каменное двухэтажное и деревянное одноэтажное, смежные, связанные в одно. У высшего начального училища — два деревянных здания: в одном классы, а в другом мастерские. Самое лучшее учебное здание было у коммерческого училища.
На главной улице стояла тюрьма, рядом с пожарной частью и больницей.
Печатается с сокращениями
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