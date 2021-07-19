Записки очевидца: каким был Слуцк в 1916 году

«Кур'ер» начинает публикацию отрывков из воспоминаний преподавателя и бытописателя Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Этот период, как указывает Игнатьев в своих воспоминаниях о жизни и деятельности в нашем городе, был для него самым богатым периодом жизни по переживаниям и впечатлениям. А для нынешних случчан — это настоящий экскурс в историю родного края, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края», где можно прочитать все части.

Слуцк — типичный захолустный город Белоруссии. Он расположен на шоссе из Бобруйска на Барановичи: от Бобруйска на расстоянии 100 километров и от Барановичей — 65 километров. Только во время войны Слуцк был подключён к общей железнодорожной системе, а до этого линия от ст. Осиповичи проходила только до ст. Старые Дороги, что примерно в 30 кило­метрах от города.

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Город был весь во фруктовых садах. На славе были слуцкие бэры. Из прочих растений: каштаны, персидская сирень, белая акация, тутовое дерево, жасмин. Из 22 тысяч населения примерно 19 составляли евреи, а остальное население — белорусы и поляки. Только 10−20 человек великороссов.

Среди евреев было резкое размежевание по социальному положению: владельцы мельниц — Гутцайт и Мышалов в числе богатеев. К ним примыкали владельцы магазинов — Гецов, Грейсух и др., владельцы кафе — Соломяк, Соловейчик, лесоторговцы — Осовский, Хинич и др., владельцы гостиниц — Некрич и др., мясоторговцы, гешефтмахеры — Эпштейн, Мигдал и др.

Значительную прослойку составляли ремесленники — сапожники, швейники и пр. Самый большой слой составляли бедняки.

В городе были книжные магазины — Гринвальда и Файтельсона, аптекарский магазин Гольдберга. Учебные заведения: мужская и женская гимназии, коммерческое училище, высшее начальное училище и духовное училище. Во время войны открыта была ещё частная мужская гимназия Островского. В мужской гимназии, духовном училище и высшем начальном училище учились преимущественно дети мелких чиновников, крестьян и мещан белорусской национальности, а в коммерческом училище и женской гимназии было значи­тельное количество еврейских детей.

В духовном училище, женской гимназии и в высшем начальном училище преобладали белорусы.

В городе была земская больница. Популярным врачом был Шильдкрет, преждевременно умерший от заражения крови. Он страдал геморроем и, будучи врачом, небрежно относился к своей болезни. Одновременно с ним в больнице работал врач Перминов, бывший военный врач, хороший хирург. Он сделал ему операцию, но было уже поздно.

По случаю гибели Шильдкрета из Минска приезжала комиссия, проверявшая правильность сделан­ной операции, которая при всей тщательной проверке нашла, что операция проведена безупречно.

В городе ещё были врачи: женщина Майзель, частнопрактикующая, Щербович-Вечер, военный врач, он же врач духовного училища, тоже рано умер при заражении сыпным тифом, врач-поляк Селицкий.

Из культурных учреждений были: клуб Ивановой, частной предпринимательницы, и летний театр Соловейчика, тоже частное предприятие.

В городе были отдельные ряды по торговле мясом, причём различались сорта его: трефной и кошер. Последний употребляли в пищу евреи, а прочие — и тот, и другой сорт. В кошер входила передняя часть туши, которая разрешалась только в пищу евреям.

Ряды содержались в антисанитарном виде. Лавочки по продаже сала и фруктов были расположены на площади у городского собора. В городе, в юго-восточной части его, на Тройчанах на берегу речки Случь был старинный монастырь, игравший, очевидно, большую роль во время униатского движения. На площади монастыря была старинная каменная массивная церковь, в подполье которой находилась гробница Софьи Радзивилл.

Около монастыря был большой фруктовый сад с хорошими сортами яблонь, груш и слив. За монастырём стояли деревянные приземистые здания, в которых жили батраки, и хозяйственные строения.

На площадке монастыря стояло длинное двухэтажное здание духовного училища и около него тоже фруктовый сад и хозяйственные строения. У входа на площадку духовного училища росли тутовые деревья и кусты персидской сирени.

Вся площадь монастыря, расположенная по берегу реки Случь, имела весёлый вид и охотно посещалась жителями города. Речка была не широкая, но глубокая настолько, что позволяла купаться, плавать, нырять. По берегам речки рос камыш, который придавал речке поэтический вид.

В центре города, на холме, который был, очевидно, создан искусственно, представлял насыпь, стоял городской собор, массивное каменное здание, а вблизи него деревянная церковь, которая первоначально и была соборной. Весь холм был покрыт фруктовыми деревьями. Около церкви был деревянный дом, в 4−5 комнат с верандой — квартира настоятеля собора.

В городе была ещё кладбищенская каменная церковь, две деревянные, из которых одна сгорела, костёл, массивное каменное здание, кальвинская церковь и несколько синагог, расположенных в отдельных частях города. Как правило, синагоги были каменные и довольно большие.

Здание мужской гимназии было каменное, двухэтажное, мрачное, очевидно, построенное ещё во времена униатского движения. Отдельно от него на берегу реки стоял большой одноэтажный деревянный дом — квартира директора Слуцких мужской и женской гимназий — действительного статского советника и кавалера Владимира Константиновича Соколова, а неподалёку от него домик инспектора гимназии — Андрея Андреевича Воскресенского.

У женской гимназии были два здания: каменное двухэтажное и деревянное одноэтажное, смежные, связанные в одно. У высшего начального училища — два деревянных здания: в одном классы, а в другом мастерские. Самое лучшее учебное здание было у коммер­ческого училища.

На главной улице стояла тюрьма, рядом с пожарной частью и больницей.

Печатается с сокращениями

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